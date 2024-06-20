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20/06/2024

MakeMoney | 巨災債券係香港上市？點解災難都可以發債券？懶人包一文同你剖析！

#理財
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　　話說最近保險業有個消息，就係世界銀行集團旗下的國際復興開發銀行，將發行總額為1.5億美元（相等於約11.7億港元）嘅巨災債券，並安排於香港上市，為牙買加未來四個颶風季節的風暴風險提供保障。

 

　　究竟咩係巨災債券？點解災難都可以發債券？今次MakeMoney用懶人方式同你剖析咩係巨災債券！

 

2023年最搵錢投資項目，回報率高達20%

 

　　點解突然講起巨災債券？因為回顧2023年，佢對比起比特幣、股票市場下，屬於一個風險相對地低，同時回報率高達20%嘅投資產品，咁究竟佢係點運作呢？

 

　　基本上，呢種債券發行人多數係保險公司／再保險公司為主。舉個例，以一個巨災五年期債券計算，呢個債券以「香港」呢個作為一個受保目標，三個月收一次息，投資者可以穩定獲取每期無風險利率（R）再加一個固定高收利率（通常10%上下），五年安全度過的話，到期後本利都可以拎返。

 

　　但假如係呢個債券期間，香港突然遇到一個颶風而造成定義上破壞，即係災難條件達成，好大程度上，你所投資嘅大部分本金都會賠入去；所以，其實呢種債券，係同緊「天氣」對賭，無天災你就贏，有天災造成損害你就輸。統計上，呢種債券嘅無風險利率大概係3%至15%，而災難發生概率大概係0.5%至2%左右。

 

咩人發行巨災債券？點解咁多人投資？

 

　　巨災債券點解會受歡迎？主要原因係佢同股票市場波動性無太大關係，對於基金或者大投資者而言，係一個好好嘅避風港。而巨災債券價格會波動嘅唯一因素，就係災難發生嘅機會率，所以大型基金假如會投資呢一門金融產品，就會搵好多天文地理學家，透過AI大數據不停模擬，去估計某個地區發生颶風、地震有幾大機會。

 

　　咁咩人會發行巨災債券呢？無錯就係保險公司啦！通常保險公司受保某啲地區嘅災難險，由於某啲地區發生災難嘅機率比較高，保險公司透過發行巨災債券，透過高利率而將風險因素轉移。簡單來講，一但災難發生，保險公司就拎巨災債券嘅錢賠俾受保嘅災民；假如無事嘅，投資者又可以從巨災債券獲取高收益。

 

巨災債券大家都可以降低風險，Win Win三贏

 

　　所以，我地可以睇到一條投資鏈：消費者透過買保險去降低自己財物損失風險；保險公司將呢個風險透過發行巨災債券，轉移俾投資者；投資者透過買巨災債券，將自己投資組合嘅風險將低，變成一個「Win Win三贏」嘅局面，大家都降低風險。

 

　　有人會問，會唔會變成一種「發國難財」嘅道德考量？事實上，不論投資者、保險公司定受保人，佢地都係最唔想災難來臨嘅人。相反地，透過證券化，三方都可以透過分散風險來獲取收益，幫助大家合理化分工，算係一種「有趣」嘅投資產品！

 

撰文:李皆穎

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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