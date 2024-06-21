我今年1月以來，大部分時間都去了澳門。我本已退休幾年，但仍「百足咁多爪」。所謂「退休」，天天仍都要忙於各種事務、會議、約會及寫作，剩下可用作思考的時間永遠都感到不夠。剛好有幾位舊同學、舊同事與校友在澳門科技大學擔任著最高的幾個職位，他們邀請我過去替該校創建一個發展經濟學研究所。我思前想後，結論是不妨一試。我與香港有千絲萬縷的關係，很難長期遠離，但濠江與香港相鄰，香港有事我隨時可班師回朝，而且在大海另一邊的校園中，可躲開不少應酬，重拾校園的寧靜，還可推動一些研究，便答應了。

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我到一個新的地方，往往都希望用最短的時間搞清自己要面對的環境。澳門是一個有意思的地方，在中西文化交流中扮演的角色可能比香港還重要，但我的訓練是經濟學，自然對澳門的經濟多注意了點。要了解一個地方的經濟，要掌握其統計數據，但這不夠，還要多觀察社會中的現象，並用經濟理論分析之。對澳門經濟我自然是初哥，很多人都會懂得比我更多，談澳門有班門弄斧之嫌，但我十分同意數學大師華羅庚的一句名言：「弄斧必須在班門」，在懂行之人面前發揮才會更快知道自己有無短板，所以我在大師面前素來更敢於提出自己的看法。

雜誌排名 澳人均GDP全球第2

澳門現時經濟如何？近日剛好有份雜誌《Global Finance》把全球100個經濟體排了個次序，澳門以2024年預期人均GDP（用購買力平價計算）134,141美元全球排行第2，僅次盧森堡，遠勝排行第9美國的85,373美元，或排行15香港的75,128美元；排行31的英國及36的日本更遠遠被澳門拋離。見到這些數字我們難免會問，小小的澳門是否真的那麼勁？

第一步自然是要確認這些數字何所依據？2023年澳門名義總體GDP比2022年大幅反彈92.3%，人均GDP達69,384美元。今年第一季GDP比去年同期續增長28.6%，若以後3季增長率接近，那麼2024年全年的人均GDP或可達89,000美元左右，再假設美國平均物價比澳門貴5成（這似乎是上述雜誌的假設），那麼澳門的人均GDP以購買力平價計，確可能有13.4萬美元，全球的富裕榜中可排第2。

居民工資不高 消費品價不低

真的如此富裕？據我觀察，這裏頗有些水份。澳門物價確比美國便宜不少，房屋也比香港便宜，但生活上的物價，我不認為比香港低，不少消費品比香港還要貴。香港的名義人均GDP與澳門差不多，物價也接近，但按照該雜誌的數據，以購買力平價計算，香港的人均GDP只是澳門的56%，我不大相信。

另一可疑之處是澳門居民的工資不高，大學畢業工作了幾年後，工資一般還到不了2萬澳門元，就業人口工作收入的中位數在2021年中只是15,600澳門元。

這反映出澳門的GDP中，有相當一部分並沒有流到本地員工手上。GDP是量度澳門境內總收入的概念，但澳門賭場林立，賭場老闆可能是境外財團，賭場及酒店的利潤不少並不屬於一般民眾。GNI（Gross National Income）是另一量度收入的指標，它量度澳門居民在澳門境內及境外的收入，但不包括境外人士在澳門所賺的收入。在正常時期，即在沒有新冠影響的時期，澳門的GDP比GNI多出十多個百分點，正好印證了澳門人均GDP是高估了澳門人民的收入。

不過，我們也要注意，澳門居民的房屋自置率是73.4%，遠高於香港的51%，不用太擔心樓價問題。另一點要注意的是，澳門政府十分富有，2023年11月，澳門特區政府的財政儲備高達5,744億澳門元，大約等於香港的七成、八成，但香港人口卻是澳門的11倍，土地面積是她的30倍，所以澳門特區政府比例上確比香港富有得多。

倚賴賭業 經濟欠多元易波動

也許這種高儲備及高稅收（向賭場抽稅）是有需要的，原因是澳門經濟非常波動，去年GDP增長九成多，今年可能再增超過兩成。這麼高的增長恐怕還不足以把澳門的GDP推回至2014年的高峰，可見新冠對澳門旅遊業及賭業影響之巨！但更重要的問題是她太過單一倚賴博彩業，2013年高峰年博彩收入等於GDP的87.6%，在2022年旅遊不景，博彩收入也等於GDP 21.4%。有此環境，政府要常派錢以解民困。

經濟繁榮，賭場內紙醉金迷，信德集團(00242) 行政主席何超瓊認為，澳門的旅遊業在世界居領先地位。她說得沒錯，澳門訪客每年有2,800萬人次，是自己人口的40多倍，所以我在街上滿眼都是遊客，香港也應研究一下澳門為何能吸引到這麼多並非賭博的訪客。至於澳門，則要思考如何把經濟多元化，使經濟更穩定。

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【知識庫】何謂GNI？

GNI（Gross National Income）即本地居民總收入。

‧GNI =本地生產總值（GDP）+本地居民在世界各地賺取的收益-非本地居民在該經濟體內賺取的收益。

本地居民總收入（GNI）包括對外初次收入流量，因此對分析有關本地居民的收益、投資、內部需求和通脹等經濟情況，尤為有用。

本地生產總值（GDP）指在一個經濟體內所有生產單位的淨產值，較適用於分析該經濟體的生產活動，例如就業、生產力、工業產出、設備及建設的投資。

（本文原載於6月21日《香港經濟日報》）