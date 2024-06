麥大力腳傷痊癒遇復飛！與舊戰友楊銘熙再次聚頭！Derek離巢TVB後自爆有幕前演出？

型男飛機師麥大力(Derek)自從疫情過後,已經立即離巢TVB,重拾飛機師工作到處飛,繼續享受天上翱翔的感覺。不過Derek今年2月在美國滑雪期間,一個空中翻騰的動作意外令他股骨斷裂,要接受手術並全面停工養傷,經歷多月來的拐杖生涯,Derek腳傷終於康復!

Derek連月來都好好養傷,不過就帶埋拐杖為好兄弟盛勁為結婚做兄弟團,隨後亦有撐拐杖照出席活動,果然是好動寶寶。Derek近月不斷做Gym強化休養多時的腳部肌肉,早前終於康復可以「復飛」,更跟女朋友簡淑兒一齊飛泰國布吉度假,好好享受一下陽光與海灘。

康復後的Derek都火速投入工作,他的老友楊銘熙在IG分享兩人的合照,「Finally we flown together!But why our stay so short? It's Zurich. Next time we better take pic before but not after flight.(我哋終於再次一齊飛,但點解今次留咁短時間呢?因為係蘇黎世。下次我哋應該飛之前合照而唔係飛完之後影)」見Derek一頭亂髮,未知是否剛剛除下飛機師帽,導致有少少不羈的感覺。

其實Derek跟楊銘熙早就是同事,後來一齊參加《衝上雲霄大選》,Derek獲得冠軍,而楊銘熙亦獲得「才藝大獎」,當時Derek是被裁機師,迫不得已離開心愛的航空業,轉投幕前工作,而楊銘熙一直都繼續空中服務員的工作從不間斷,今次Derek復飛後兩人再次聚頭,實在難得又開心!

Derek離開TVB後,外間都以為他未必再有幕前的演出,專心揸飛機,不過今日他更新IG Story,透露自己正在拍攝中,更吊癮說:「Coming Soon!」莫非將再次幕前演出?