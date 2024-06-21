郭富城再任美心月餅全球代言人！拍廣告瞓波波池玩味十足！天王爭取中秋放假：晚上帶小朋友賞月

天王郭富城（Aaron）獲美心月餅再次邀請成為全球代言人，並拍攝新一輯平面廣告系列。今年中秋，美心月餅以「團圓有心 快樂從心」為主題，寓意無論生活多忙碌，大家也會借著節日抽空與家人朋友相聚，一起用心感受和共度美好時光，由此從心體會真正的快樂和滿足。

郭富城早前宣佈相隔8年後，將在今年8月再次踏上紅館舞台，並會以夢幻而機動的多元舞台為觀眾帶來超乎想像的體驗。美心月餅將全力支持演唱會大成功！拍攝全新廣告照時，郭富城表示：「去年大家對廣告的反應很好，很高興能把快樂團圓的感覺帶給大家。希望今年可以延續這幸福感，陪伴大家渡過一個溫馨又圓滿的中秋節。」

郭富城為這次拍攝精心準備了五款型格時尚秋裝，今年的廣告更悅目繽紛，更能呈現中秋團圓快樂的一面及帶出節日喜悅。拍攝時，郭富城表示這次廣告構思很有新鮮感，特別是榴槤月餅系列，為了能夠帶出常溫食用的榴槤軟心月餅和冷凍食用的榴槤冰皮月餅這兩種口感，其中一組平面廣告圖上，可以看到兩個郭富城，分別穿上不同季節衣服，同框出現，務求突出兩款產品的不同感覺。而為了拍攝這輯廣告圖，導演組特別搭建了一個波波池，現場玩味十足，氣氛歡樂。當被問到今年中秋節安排時，郭富城說：「今年中秋希望能夠爭取中秋正日放假，與家人團圓和分享月餅，晚上帶小朋友到維園賞月和玩燈籠。假如當天因為工作安排不在香港，也會抽時間和家人透過視頻見面。我認為距離從來都不是問題，最重要有心，便會從心快樂。」