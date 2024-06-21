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21/06/2024

韓劇排名 | 爆紅韓劇多以高成本拍攝？公開7大製作費最高韓劇！這劇用700億韓元登榜首！爆紅《Moving異能》只排第二！金秀賢金智媛主演《淚之女王》又用咗幾多錢？

#影視娛樂 #韓劇 #排名 #排行榜
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Text: Sammy Leung

　　愛看韓劇的你，平時除了觀看劇情外，大家有沒有留意劇中的特效畫面、服裝、現場道具？近日，很多韓劇製作愈來愈華麗，看的時候真的會被畫面吸引，所以今次就一定看看近年製作費最高韓劇排名，大家放假可以跟著看！

 

　　今次近年製作費最高韓劇排名，因為有三套製作費，所以一同並列第5名！當中第一套是2022年所播出的奇幻浪漫愛情劇《還魂》！

 

製作費最高韓劇排名│第5名：還魂 - Alchemy of Souls：400億韓元

 

　　2022年所播出的奇幻浪漫愛情劇《還魂》，因為以架空的大湖國為背景，劇中都有不少特效畫面，約使用了400億韓元。《還魂》由李宰旭、庭沼珉主演，故事講述大湖國由張氏、徐氏、朴氏及陳氏這四大術士家族與王室一同管理，男主角張煜是「張氏家族」常以拳頭解決事情的悲劇少爺，他遇到了還魂到盲眼無德身上的天下第一殺手落壽後，二人克服困境並一起成長。大家可以在Netflix上看哦！

 

 

預告：

 

 

下一頁：製作費最高韓劇排名第5名

 

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