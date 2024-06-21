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21/06/2024

職場生態大變天！經濟差、AI浪潮夾擊︰員工努力不再值錢！甚麼是打工仔未來生存法則？

#AI #人事部 #Pantry熱話 #數碼轉型 #轉工 #通脹 #職場發展 #辦公室求生術 #招聘 #職場 #打工仔
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  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

    我做Marketing

    本欄每周四更新

　　而家經濟環境差，搵好工十分艱難。就算獵頭公司有工作轉介，都要三思。現時大部分打工仔都處於「睇定啲」嘅狀態，一動不如一靜。就算有工介紹，都可能係一份更地獄嘅工。其實近年職場已經同以前好唔一樣，相信未來變化更大。亦因為咁，我哋更需了解未來難關，反思如何決定短期內的工作去留，及如何部署長線職場發展。

 

人工貶值

 

　　大部分公司每年年尾都為同事做Appraisal，再決定來年加薪升職事宜。但未來數年加薪情況相信並不樂觀，整體薪酬更可能慢慢走下坡。主因之一，香港人開始養成離港消費的習慣，出國、北上消費疏爽，本地消費卻手緊。加上全球利率高企、通脹同貨幣貶值等經濟問題，對公司營運成本造成壓力。公司盈利下降，裁員、減薪無可避免。就算今天公司並未開始凍薪減薪，但你現職的人工中位數亦會每年下調。幾年後轉工時，同一職位嘅人工已經減低10至20%，而高一職級嘅人工則有機會同現職位差不多。再者，近年人工中位數雖然上升，但其實追唔到通脹。結合以上，人工貶值潮極有可能發生。

 

努力唔再值錢

 

　　我哋要開始改變工作思維，唔好再有錯覺認為多年為同一公司效力就係好事，因為到幾年後想轉工或被轉工時，你已經被巿場淘汰。相反，唔好覺得一、兩年轉工就係Jumpy。以前努力可能係成功嘅一半，但今天努力喺職場上不再值錢。公司、人事部眼中，勤力已經唔再係同事Core Competency（核心競爭力），反而Multi-skilling更為重要。唔好盲目地努力，學會「work smarter, not work harder」。目標係20%時間努力工作，80%慢活工作。緊記，努力其實係一種選擇，選擇乜嘢做先做後、著緊不著緊。利用80%時間去增值，做對嘅選擇先係未來職場法則。

 

穩定不再穩定

 

　　對好多打工仔嚟講，只要公司準時出糧、唔裁員、自己工作表現尚可，你就會自覺穩定，願意喺公司做十年八年、甚至做到退休。但近年環境轉變十分大，難以再用舊時嘅尺去定義今天工作是否有前景、是否穏定。你而家工作表現超班，可能下個月已經被AI 取代。就算AI仲未可以取代你，但因其他部門慢慢被AI 取代，你亦會因公司規模縮小而受影響。有研究指，現時不同行業AI使用率最高近19%，整體數字仍不斷上升中。另一調查發現，有近50%不同國家受訪者指，因AI出現而會喺未來五年逐步減少招聘，人才流失後就嘗試以AI 補上。所以唔好因為自己一時安全就安心下來，亦唔好再只顧埋頭苦幹而不問世事。

 

　　以前某啲大事情嘅變化，往往需要幾年或十多年時間先能夠完全呈現。但而家呢個過程已經縮短到一、兩年，甚至幾個月。以上事情難以估計幾時發生，我哋就必需做好準備，捉緊每個轉變所帶來嘅機遇。 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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