AI | 第二波AI競賽爆發！從企業主導到國家領航，主權AI浪潮席捲全球，政府如何引領AI未來？

若說2023年的首波AI發展是由OpenAI、Google等私人企業驅動，那麼2024年的第二波AI成長將是由各國政府推動。隨著AI影響力愈來愈大，多國政府認識到AI對未來經濟發展、軍事部署等都非常重要，於是國際間掀起「主權AI」浪潮，現已有逾30國發布了國家級AI策略規劃。到底何謂「主權AI」？有哪些國家現正在布局「主權AI」呢？

主權AI可保護國家文化和知識

輝達（NVIDIA）是「主權AI」（Sovereign AI）的倡議者。該公司執行長黃仁勳在2024年2月杜拜舉行的世界政府高峰會上呼籲，各國政府應建立不仰賴他國的自主AI：「各國要自己訓練自己的AI，除了增強國家的科技創新能力，也要利用AI保護和推廣文化、語言和知識。」

近年黃仁勳周遊列國，拜訪日本、新加坡、印度等國領袖，鼓勵政府與國家級IT業者加快投資主權AI。他公開表示：「數據必須使用與精煉，然後才能擁有自己的國家情報，這不能由他人來代工。」

新美國安全中心（Center for a New American Security）學者、前Google和微軟（Microsoft）政策主管巴勃羅·查韋斯（Pablo Chavez）表示，部分國家政府對生成式AI造成的經濟影響感到很焦慮，希望建構一個可以自己完全擁有和控制的AI系統。因此，不少國家對黃仁勳提倡的主權AI概念十分受落。

NVIDIA執行長黃仁勳（右）在世界政府高峰會上高喊，每個國家都應該建立自己的AI主權，需要擁有自己的AI基建，這樣在享受AI帶動經濟發展之餘，也可以保護自己國家的文化。（圖片來源：NVIDIA官方網誌）

主權AI將成輝達全新收入來源

黃仁勳積極推廣主權AI的背後，當然是出於生意考量。目前NVIDIA的收入主要來自Google、微軟、亞馬遜（Amazon）、Meta等雲端運算業者，惟這些公司近期已著手研發和使用自家的AI晶片，以免過於依賴輝達。財經資訊研究機構CFRA研究員齊諾（Angelo Zino）指出，輝達這種業務模式顯然無法持續下去，故此主權AI將是該公司創造龐大收入來源的新途徑。

2024年3月，黃仁勳在GPU Technology Conference（GTC）大會上宣布，把甲骨文（Oracle）的AI基建和生成式AI服務，與輝達的加速運算和生成式AI軟件全面整合，可以為各國政府提供主權AI解決方案。NVIDIA財務長輝達財務長克雷斯（Colette Kress）坦言，2023年主權AI的收入為零，但預計2024年有望帶來數十億美元的營收。

美國華府智庫Brookings的統計資料顯示，現已發布國家級AI策略的國家合計有34國，包括：中國、美國、英國、德國、法國、日本、韓國、新加坡、澳洲、阿聯酋等。筆者以亞洲四小龍中的新加坡與韓國為例子，整理其AI政策特點作為香港AI發展的參考。

新加坡：廣邀全球AI人才進駐

新加坡早於2019年已制定「國家AI策略」（National AI Strategy）初版，及後在2023年發布更新的2.0版本。新版本策略既透過獎勵辦法吸引全球AI精英進駐，又著手培育本地AI工程師、機器學習科學家、以及數據科學家等專才，希望令全國AI從業員人數增加3倍，達到1.5萬人。

為推動本地AI產業，星國政府推出中小企業數碼化計劃，指導商家在不同成長階段可運用的數碼解決方案，並以投資方式協助企業部署AI和獲取專利。為強化AI研發實力，政府不但跟輝達共同創建「東南亞語言同一網絡」（SEA-LION）的大型語言模型，國家超級運算中心也會採用NVIDIA最新AI晶片進行升級。

新加坡發布「國家AI策略2.0」，積極透過獎勵辦法促進國際AI人才與商機落戶星國。（圖片來源：新加坡經濟發展局官網）

韓國：與財團合作研發AI半導體

至於韓國方面，科學及資訊通訊部於2022年發表「國家策略技術培育計劃」（National Strategic Technology Nurture Plan），選出12項國家策略技術作為重點培育對象，當中包括AI與半導體，而國家策略技術特別委員會更認定AI是未來國家策略核心，應透過技術的合作和整合，以提升國際競爭力。

韓國總統尹錫悅宣布，2024至2027年間將在AI及半導體領域投資9.4兆韓元（約528億港元），並成立1.4兆韓元（約79億港元）規模的基金，目標是2030年取得全球系統半導體市場10%以上份額，讓韓國躋身為全球3大AI強國之一。

韓國總統尹錫悅提出「AI半導體倡議」，目標是在2030年全球系統半導體市場拿下10%以上市佔率。（圖片來源：維基百科）

先考慮本身利弊再制定合適政策

在AI研發上，韓國政府與本地科技財團、電訊商共同開發分散式平行運算和雲端優化技術，把AI訓練所需的數據、運算、以至電力負擔降低50%以上。政府又計劃成立直屬總統的國家AI委員會，推動AI半導體的官民合作項目。另外，為應對歐盟AI法案的監管，政府積極探討如何從國家角度，協助企業應對跨國公司合規、以及預防技術封鎖等問題。

總的來說，新加坡的主體政策是廣邀世界AI專才到當地工作或投資，並積極栽培本地AI人手；韓國則依靠大財團的技術能力與國際商貿關係，搶攻全球AI半導體市場。其實，每個國家／城市在推動AI發展時，不能只盲從全球AI技術的發展趨勢，而是要先考慮本身利弊，然後制定可以凸顯本身優勢、彌補自身不足的AI政策；同時，也要致力於提升國民／市民的AI素質，讓社會發展能夠接軌國際AI技術現實。

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