21/06/2024
商業英語 │ 聚餐應酬點用英文講「我請客」？公開6大實用情境+14個成功交談必備Expressions！暢所欲言助建立合作關係！
Zephyr Yeung
Zephyr Yeung
從小喜歡英文且極具好奇心，奈何小時候發問時往往都會被告知「背左佢啦」，心有不甘繼而透過閱讀和研究來尋根究底，長大後深深了解香港人學習英語時會遇到的障礙，並研究出獨有的方法瞬速提升英文水平，從此不再視學英文為畏途。你ready好晉升為「職場英語達人」未？
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出席商務聚餐對於建立和維護商業關係至關重要。出席聚餐不但可有助自己與同事或合作夥伴建立人際關係，透過面對面的交流，你更可以展現你的專業素養、人際技巧和社交能力。此外，商務聚餐是探討合作機會、專案或業務發展的理想場所，你可以在非正式的氛圍中討論業務問題。總之，商務聚餐不僅是享用美食的機會，更是建立成功商業關係的重要一環。
(Credit: https://stock.adobe.com/ )
無論你是主持聚餐還是出席聚餐，以下這些expressions將有助於你在社交場合中更加流暢地進行交流：
1. Small Talk and Seating Arrangements（有關閒聊和座位安排）
(Credit: https://stock.adobe.com/ )
● "Let’s sit over there by the window."
「讓我們坐在窗戶那邊。」
● "It is a very nice place here; I like the atmosphere."
「這裏的環境很好，我喜歡這裏的氛圍。」
● "Is there anything on the menu that you would recommend?"
「菜單上有甚麼你推薦的嗎？」
2.Discussing Local Cuisine（討論當地美食）
● "Have you ever been to any restaurants around here? There are quite a few in this area."
「你來過這附近的餐廳/咖啡廳嗎？這附近有很多選擇。」
● "If you want to try some of the local food, the seafood here is quite traditional."
「如果你想嘗試一些當地的食物，這裏的海鮮很很經典。」
3. Ordering Food and Drinks（點餐）
(Credit: https://stock.adobe.com/ )
● "I’ll have an espresso, please."
「我要一杯濃縮咖啡，謝謝。」
● "I’ll have the steak, please."
「我要一份牛排，謝謝。」
● "Could I get some extra fries with that, please?"
「我可以再加一點薯條嗎？」
● "Could I have the soup of the day, please?"
「我可以要一份是日餐湯嗎？」
4. Suggesting Payment（提議結帳）
● "*Shall we pay the bill?"
「我們來結帳吧？」
* 使用「shall」這個詞來提出建議是英語中常用的方式。
● "Can we get the bill, please?"
（麻煩你帳單給我們一下。）
5. Paying for the Meal（支付餐費)
● "The meal is on me."
「餐費由我來付。」
● "The drinks are on us."
「飲料我來付。」
6. Leaving Early（需要提前離開時）
● "I’m sorry, I must head off because……”
「抱歉，我必須先走了。因為……。」
請記住，掌握這些表達方式不僅可以增強你的用餐體驗，還有助於建立成功的業務關係！
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