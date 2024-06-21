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21/06/2024

永安百貨大減價！2折起買Estée Lauder護膚品、Hallmark行李箱！$100任揀3件廚具！買滿$400起竟可抽機票飛歐洲日韓泰！即睇減價日期+優惠詳情

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Text: Kennis Wong

　　永安百貨現正準備夏季大減價喇！即日起至7月1日，有大量低至1折貨品，服飾、時裝、寢室用品等統統都有！買滿額還有現金券贈送、長短途機票抽獎，還有指定信用卡專屬優惠！即睇是次大減價禮遇詳情！

 

永安百貨減價2024 ︳ 1. 低至2折買Estée Lauder 護膚品、$800唔使買Hallmark行李箱！

 

　　永安百貨內品牌眾多，無論愛美人士想買手袋服飾、抑或新居入伙想買電器等都應有盡有，部分折扣連網店用戶們都受惠！當中最抵的有低於4折、$799就能買到一個20’’ Hallmark行李箱，還有女士們最愛的Coach、Kate Spade、Marc Jacobs手袋低至2折發售，半價入手無線吸塵機等！

 

歐美品牌 Coach / Furla / Hvisk / Kate Spade / Marc Jacobs / Tory Burch / Vivienne Westwood / Yese Studio 精選手袋
原價：$899至$5,599
優惠價：低至2折
銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店
（圖片來源：永安百貨）

 

Hallmark 行李箱20” / 26” /  29”（型號：HM-895T）
原價：$2,180 / $2,380 / $2,580
優惠價：$799 / $899 / $999
銷售分店：上環總店 / 彌敦道店
（圖片來源：永安百貨）

 

Estée Lauder 持久防曬粉底及柔亮妝前乳霜套裝
原價：$1,491
優惠價：$875
銷售分店：上環總店 / 彌敦道店
（圖片來源：永安百貨）

 

Electrolux 輕盈高效無線吸塵機（型號：EFP31312）
原價：$2,598
優惠價：$1,298（指定美國運通卡額外95折）
銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店 / 永安網店
（圖片來源：永安百貨）

 

Philips 日本製造5重過濾功能濾水器套裝（型號：WP3812+WP3922）
原價：$1,096
優惠價：$798（指定美國運通卡額外95折）
銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店 / 永安網店
（圖片來源：永安百貨）

 

Casablanca 天然大豆夏涼被
-    備有單人至特大尺碼
原價：$999-$1,599
優惠價：$399-$599
銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店
（圖片來源：永安百貨）

 

下一頁：均一價$100任選3/4件貨品！

 

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