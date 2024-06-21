  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
財智
騙局大拆解
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

21/06/2024

騙案手法 ︳揾工旺季招聘騙案急增！辦入職手續如何被盜身份借貸？「刷單賺佣」都呃錢！睇清6大騙徒招聘廣告特點勿中招

#騙案 #刷單 #Pantry熱話 #騙局大拆解 #借貸 #騙徒 #守網者 #招聘廣告
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Kennis Wong

　　暑假將至，學生哥們或會藉著這段空擋找兼職賺錢，除了暑期工，網上亦有不少「揾工平台」，聲稱可以幫忙配對「筍工」，幾乎甚麼工種都有！不過大家心急揾工亦切勿盡信，因為現時有很多騙徒借「筍工」為名，騙財為實，使大家不經意中伏！即睇兩種近期最常見的騙案手法，他日遇到相似技倆也能提高警覺！

 

騙案手法 ︳ 1. 揾工變借貸？以辦理入職手續為由取個人資料借錢後潛水？

 

　　社交平台周不時有招聘帖文，守網者近日公布有一名男子被這些告示所吸引，於是留言應徵。經初步溝通後，騙徒即以辦理入職手續為由向受害人索取個人資料，包括身份證及銀行帳戶資料。其後，騙徒以測試受害人的銀行戶口是否能夠正常發放薪金為由，訛稱嘗試將$4萬存入其銀行戶口，受害人確認收到存款後，騙徒表示測試完成，要求將該$4萬轉回給他至個人轉數快戶口，受害人轉賬後騙徒隨即失聯。

 

　　受害人察覺有異，立即查看自己銀行月結單，發現無故多了一筆$4萬貸款，事後發現騙徒用了受害人的個人資料申請借貸，然後$4萬貸款存入受害人戶口，騙徒用測試戶口為由騙取該筆借貸。受害人無端負債幾萬元。

 

　　守網者提醒現時很多財務公司標榜網上申請貸款無需現身，毋須證明文件，只要有身份證及手提電話，即可透過網上辦妥貸款手續，所以大家切勿隨意披露自己的個人資料。在社交媒體搵工風險相當之高，在應徵前應先了解及核實招聘公司及職員資料，求職還是經勞工處或信譽良好的招聘公司較好。

 

下一頁：暑期工「刷單賺佣」騙案肆虐！

 

【你點睇】港大校政風波續發酵，蔡若蓮指若大學無法良好管治當局可收回撥款，你認為政府介入會否影響院校自主？► 立即投票

我要回應
更多騙局大拆解文章

你可能感興趣

#騙案 #刷單 #Pantry熱話 #騙局大拆解 #借貸 #騙徒 #守網者 #招聘廣告
更多財智文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

備戰

21/06/2024 08:10

大國博弈

高息定存 | 渣打一年期存息加至4.2厘，信銀3個月4.05...

18/06/2024 16:25

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk