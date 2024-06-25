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25/06/2024

人生中的五道彩虹

#退休 #五道彩虹 #陳敏兒 #基督為本基金 #道謝 #快樂退休
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 由作者提供

　　30多年前的某天，我肥碌在辦公室打電話畀一位心儀已久的女藝人陳敏兒，因佢已經離開TVB，屬自由身，若能請到佢加入《晨光第一線》，這皇牌節目肯定能再創高峰，繼續天天與商台一較高下（當年爭奪收聽率競爭慘烈，一如電視台）。

 

　　以其時《晨光》的受觀迎程度，任何藝人若被邀請，絕少唔「『舌累』飯應」的，因名利及滿足感會一齊來。

 

陳敏兒替基督為本基金做分享，觸動全場聽眾心靈。

 

　　結果如何？小弟食咗個大檸檬！

 

　　「對唔住啊智華，我已懷孕多月，唔方便做電台呀，謝謝你邀請！」

 

　　正是無緣份，只嘆奈何。

 

 多年來，廖啟智及陳敏兒，就似我們的好朋友，故敏兒經歷的一切，不少香港人都有感受。

 

　　時光飛逝，敏兒的囝囝也已三十出頭。

 

　　終於，緣份到！

 

　　一個月前，「基督為本基金」（專為晚期人士圓願）創辦人盧炳松非常誠懇要求：「碌Sir，請你幫幫忙，因基金早前辦咗個分享會講座，爆滿，乃是由陳敏兒講述人生中的五道彩虹——道謝、道愛、道歉、道諒、道別。現場個個感受甚深，問可有拍片，能夠重溫。唉⋯⋯我一時失策，沒有安排！」

 

敏兒為基督為本基金做的分享會，全場爆滿。

 

　　BC（盧的綽號）正是想我來一次正正式式的與陳敏兒對談，拍片上載串流平台，令所有觀眾都能接收到極具意義的內容，從而提升人生境界，頗有造福社群的動機。

 

　　第一，BC乃我多年老友；第二，這個對談有意義；第三，能與陳敏兒拍檔，完成心願，故二話不說即答——好！

 

　　拍攝地點是廖啟智買下的一個商廈單位，如今設計成頗具禪味的茶舍。銀髮溫文大方的敏兒，正是主人，先沖壼白茶，開機就拍，恍似多年老友對話。

 

緣份到，我與敏兒開始「五道」訪談。

 

　　我倆皆幾十年傳媒人，慣了面對鏡頭及咪，故此，一句排練都冇，連拍五集（分析「五道」），全無NG，一Take搞掂，都幾神奇。

 

　　陳敏兒早年是藝人，近年雖沒亮相熒幕，但香港人對她及廖啟智的生活，就似家人般了解。故此，對佢多年前不幸喪子，及早幾年智叔突然患絕症離世，頗有點感同身受。

 

　　面對如此波濤洶湧的人生，敏兒是如何咬著牙面對，一一捱過呢？這正由於年來不斷提升個人靈性，將人生一切，化為「五道」，其中蘊藏的力量，有效紓緩面對親人步入人生最後階段的緊張及鬱結。

 

　　「五道」，人人皆可用在日常生活中，若能悟透，更可解脫很多枷鎖及困惑。

 

五集對談稍後上載YouTube，請留意。

 

首先介紹第一道——道謝！

 

　　道謝，是感恩！感謝他人給自己的祝福。大家在生活中，一定很多人對你有「恩」，包括家人、同學、同事⋯⋯甚至鄰居。

 

　　若能習慣向有「恩」的人盡快道謝，除可建立與對方更良好的關係外，自己的內心，一定會出現一種前所未有的喜悅。

 

　　記住，道謝要誠懇及將感受描述得精準詳細，尤其是對方在哪處令自己得到幫助甚或祝福。

 

　　下期再講其他「四道」。

 

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