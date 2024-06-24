  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Watches & ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
行政人員
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

24/06/2024

港跨境電商主攻印尼市場！於3地設辦公室、建TikTok直播帶貨團隊！Egogo Hub首席執行官︰「場控」與「投手」最難招聘

#管理 #招聘 #電子商貿 #KOL #人才 #人才管理 #職場 #行政管理 #人力資源 #印尼 #管理學 #Egogo Hub #電商 #深圳 #市場數據分析
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　電商行業因疫情加速發展，惟中國內地和台灣的市場逐漸飽和，競爭日益劇烈。為開拓更大的藍海，香港跨境電商Egogo Hub近年主攻印尼市場，為當地及外地商戶提供一條龍電商服務，更聘用中國內地及印尼的年輕人才，組建TikTok直播帶貨團隊。

 

　　2017年成立的Egogo Hub，在香港、深圳及印尼均設有辦公室，而3地是負責不同的營運工作。例如香港總部主要由5名高管駐場，為公司發展和財務進行決策工作；深圳則屬於技術部門，人數約15人，主要是進行市場數據分析、開拓營運模式等業務。

 

　　至於印尼辦公室就有超過130名員工，在當地負責前線的執行工作，包括市場營銷、倉儲管理、物流配送等，並由印尼的網紅（KOL）和內地資深的「場控」和「投手」，組成TikTok直播團隊，通過直播帶貨為商戶宣傳產品，吸引年輕一代的消費群。

 

最難招聘職位 「場控」與「投手」

 

香港跨境電商Egogo Hub首席執行官及聯合創辦人蘇智恒表示，早年的印尼商戶對電商發展仍是偏向保守，但近年大眾消費模式改變，迫使他們開始投放更多資源在線上業務發展。（陳卓賢攝）

 

　　Egogo Hub首席執行官及聯合創辦人蘇智恒表示，電商和直播帶貨屬於新興行業，所面向的群眾更是以年輕人為主，為確保團隊對於目標消費群、潮流趨勢有一定認知和理解，故此他在印尼聘用的員工都十分年輕，平均年齡只是20多歲。

 

　　他指出，直播團隊中的場控和投手是最難招聘的職位。前者需要安排直播策劃和營運操作（例如產品上架、公告、優惠券等）、處理不同部門的對接事務、協助KOL與粉絲互動及調節氣氛等；後者則負責流量投放的工作，優化投放轉換成本，提升廣告及投資回報率（ROI）的成效。

 

　　要勝任上述工作，未必需要很高的學歷背景，但就要很熟悉產品內容、當地市場趨勢和直播帶貨的玩法，同時注重臨場的判斷和反應能力，所以對這類人才的整體要求是頗高。

 

　　雖然早於2019年已在當地建立具規模的團隊，但蘇智恒坦言，在2021年時因疫情逐漸好轉，令不少內地電商開始進軍印尼市場，甚至從該公司挖角，導致那段時間的流失率高達4成，其中就包括場控和投手等重要成員。

 

　　不過2022年起環球經濟又開始轉差，內地電商普遍減慢發展步伐，人才被搶情況減慢，但為防範同類事情再發生，Egogo Hub近年開始建立自家人才庫，由資深員工「以老帶新」培訓各種直播人才。

 

曾遭對手挖角 流失率達4成

 

　　要在香港管理印尼逾百名員工亦非易事，為提升遙距管理的效率，Egogo Hub的高管會輪流到印尼辦公室工作，現場了解當地員工和市場的狀況，保證在任何時間都會有香港高管在當地駐守，處理各種重要的營運決策；而高管在印尼工作期間，公司也會提供私人司機接送、樓房住宿等福利。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】機場日前電腦系統故障，航班資料僅靠手寫白板，有旅客錯過航班感到失望，你認為機場處理手法是否妥當？► 立即投票

我要回應
更多行政人員文章

你可能感興趣

#管理 #招聘 #電子商貿 #KOL #人才 #人才管理 #職場 #行政管理 #人力資源 #印尼 #管理學 #Egogo Hub #電商 #深圳 #市場數據分析
更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

FX MONDAY｜日圓(JPY)弱不見底？｜美匯(DXY)...

24/06/2024 14:05

貨幣攻略

備戰

21/06/2024 08:10

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk