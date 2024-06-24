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24/06/2024

大學發展已經靜靜起革命

#港是港非 #大學 #產業化 #學術水平 #留學生 #教育 #香港經濟發展
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  • 李慕飛

    李慕飛

    李慕飛，資深政策研究及傳媒工作者，曾近距離觀察政府施政，用心研究政策得與失。

    但凡香港事，無論是與非，事事關心。

    港是港非

    本欄每周一更新

　　近期香港的大學教育可謂新聞不絕，當中港大校委會風波更加引人入勝。不過，筆者認為，政府決定逐步增加自回歸初期已開始凍結的大學學費，遠比任何新聞都重要得多，甚至隱隱然感覺到，大學發展已經靜靜起革命，今次可能是大學產業化的重要里程碑。政府早前容許大學大幅增加海外招生，現在又准許大學逐步增加已經凍結20多年的本地生學費，大學產業化已逐步成形，未來大學「賺錢」能力上升，即使未能完全自負盈虧，亦必然大幅減低對公帑的依賴，同時亦能支撐五間百強大學的持續發展。
　
　　香港在回歸前後的日子，大學仍然以培養金融或專業人才為主，除了MBA外，其時甚少畢業生願意讀研究院，研究工作亦不獲重視。然而，在短短20多年間，香港不但有五間百強大學，而且科研成績出眾，已經成為國家的學術重鎮。另一方面，香港近年吸引大批境外學生來港留學，除了研究生外，政府已決定將本科留學生的學額，由佔總學額20%大幅增加至40%。目前本地新生學額每年有1.5萬個，留學生學額則由3000個增加至6000個，以每年留學生學費14萬至逾18萬元計（還未計算稍後的加費），大學多了一筆可觀收入。

 

政府決定倍增本科留學生學額至6000個，大學將多一筆可觀收入。(AP)


　　曾有人問筆者，不斷都聽到有官員、議員講百強大學，並且引以自豪，到底百強大學有多厲害？其實毋須懷疑，世界上有超過一萬間大學，評分機構只會挑選千多至二千間大學評分，這些已經是有規模、有水準的大學，而能夠入前百強，更公認是學術界、教育界的重鎮，成就不容懷疑。同時，香港500強大學排名都不算低，即使美英擁有多間百強大學，亦極少聚集在同一城市，所以香港的情況絕不尋常。
　
　　另一方面，不少人都難以理解，香港為何在短短20多年間，由學術沙漠搖身一變成為學術重鎮。事實上，筆者翻查資料，香港10多年前只有兩間百強大學，後來慢慢變成三間，到近幾年才變成五間。所以香港得此成績，應該是近10年的事，而主要原因當然是各大學奮發圖強，力爭上游，但亦有客觀的大形勢。美國自特朗普當選總統後，除了對中國發動貿易戰，美國國內亦出現意識形態之爭，對華裔學者，特別從事高科技研究的，充滿戒心，令一眾華裔學者擔心會重蹈麥卡錫主義之覆轍，於是決定海歸，當中部分學者選擇香港。

　　香港各大學一直以薪酬豐厚聞名於世，絕不差於歐美等地，曾有校長年薪高達900多萬元；而為了搶人才，大學更不惜工本，有大學更豪言要搶全球最頂級2%的教授來港；而且香港生活方式與歐美分別不大，對海歸學者有很大吸引力，結果有一大批學術水平甚高的華裔學者來港。資料顯示，八大具內地背景的學者，數年前只有約1000人，到2021/22年度已有約1600人，據聞上升趨勢未間斷。這批學者充實了香港的研究水平，亦推動了香港創科產業的發展，自然協助大學提升國際排名。

 

海歸學者充實了香港的研究水平，並提升了大學的國際排名。(Shutterstock)

　
　　然而，要營辦五間百強大學，成本十分沉重，政府亦必須為大學開源。事實上，香港學術水平不斷上升，自然有更多海外留學生來港，形成良性循環，是大學產業化的重要基石。近年亦多了原本計劃到海外升學的內地學生，由於擔心受到歧視，不想去歐美留學，基於香港學術水平大幅提升，部分改為到香港讀書，將來香港或許會成為國家的教育中心。
　
　　從以上種種跡象來看，大學產業化已經初具規模，難怪有分析指出，政府早年定出六大新興優勢產業，教育產業今日已率先跑出。

 

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