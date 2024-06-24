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24/06/2024

FX MONDAY｜日圓(JPY)弱不見底？｜美匯(DXY)利好利淡因素並存｜下半年外匯之選

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嘉賓：連連STAR FX總經理　陳欣

 

　　美國財政部上周將日本納入外匯監察名單，原因是日本的貿易順差及經常帳盈餘較高，並非因為日本央行最近為支撐[日圓](JPY)採取外匯干預措施，其後日圓續走弱，上周五(21日)曾高見160.13，現維持弱勢於近160水平徘徊。日圓已長期維持弱勢，短線難估底？日本央行(BOJ)再度出手干預機會大嗎？現時又具備加息穩匯的條件嗎？日圓走勢及日央行未來舉動或成匯市一大黑天鵝事件！至於匯市皇者[美元](DXY)短中線正面對不同風險，短線留意歐洲政局不穩對[歐元](EUR)的交叉影響；中線則要關注若特朗普再次當選總統勢壓低美匯谷出口，利好利淡因素並存下，美匯下半年走勢何去何從？商品貨幣勢成下半年匯市之選？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/cFQKMgZq3Zs

 

►把時間軸拉到01:30開始 — 節目開始

 

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