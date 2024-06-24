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24/06/2024

謝霆鋒為《海關戰線》操fit影寫真！練成6塊腹肌、43歲仍保持少年感！網民勁羨慕王菲

#晴報文章 #謝霆鋒 #電影 #娛樂 #海關 #王菲 #影視娛樂
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Photo: 大會提供、資料圖片

　　現年43歲的謝霆鋒，主演的新片《海關戰線》下月上映，身兼動作指導的霆鋒原來一年前已為電影狂操大隻，成功練成一排朱古力腹肌，霆鋒實行練得唔好嘥，拍攝一輯「雄風」寫真！

 

　　霆鋒的猛男寫真以打拳為主題，半裸上身的他大曬結實胸肌及六塊腹肌，肌肉線條超明顯；另一張相片他只穿牛仔褲，大曬麒麟臂，簡直man爆mon！

 

 

　　身為Chef Lemon的霆鋒，熱愛美食又推出自家食品品牌，要忍口操fit需要極大毅力。霆鋒首次身兼男主角及動作指導，要構思連場動作演出，對自己要求甚高，加上要應付連場高難度演出，早於電影開拍一年前，他已逐步鍛練體魄，有計劃地將狀態操到最fit。正式開機拍攝前，霆鋒特地拍下這輯陽剛味十足的寫真，經過一輪健身、打拳等地獄式特訓後，再加上嚴格監控飲食，霆鋒的體態已達至巔峰水平，一身均稱而結實的肌肉非常吸睛！

 

 

　　足足提早一年武裝自己，霆鋒坦言：「今次確實係我對身體要求比較高嘅一部電影，始終主題有關紀律部隊，一定要以最佳狀態上陣！所以我對自己嘅身體狀態落下最高要求，無論飲食、練拳、健身，我都係嚴謹咗啲！」過程中有沒有甚麼秘訣？霆鋒笑言：「冇咩秘訣，最重要食得好清淡，因為電影有好多動作場面，一定要有足夠運動量，主要喺飲食方面，我哋有很多夜晚戲，連續通宵咗三個禮拜，但凡捱夜都會想食嘢，無論你點維持，都好有難度！」霆鋒採取忍字訣，配合大量動作戲，加上之前的刻苦訓練，練出令人羨慕的完美體態，在《海關戰線》其中一幕，霆鋒與劉雅瑟合演對手戲，劇情需要之下，霆鋒裸露上半身出鏡，正好展示得來不易的驕人成績！

 

 

　　唔少網民大讚霆鋒勁fit之餘，亦驚訝他43歲仍保持少年感，有人笑言十分羨慕王菲：「肉體盛宴」、「我菲是懂的」、「帥的要命，羨慕菲姐」等，不少人期待霆鋒再開演唱會，屆時可以在台上爆衫。

 

轉載自: 晴報

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