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24/06/2024

方力申與尹光吳大強組「中年好乒乓」！切磋球技被大力扣殺、自嘲屎波

#演唱會 #娛樂 #吳大強 #方力申 #中年好聲音 #劉浩龍 #香港隊 #游泳 #運動員 #尹光 #演員 #影視娛樂
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　　方力申未入行前是香港隊泳手，有「飛魚」的稱號，就算今時今日轉做藝人，但都不時練水去世界各地的游泳比賽，好動的他還會打籃球。而他近來再次打乒乓波，與尹光和吳大強等人組成「中年好乒乓」切磋球技。不過當中最為年輕的他，反而被狙擊得索晒氣，72歲吳大強變「吳大抽」大力扣殺，仍然面不改容。

 

 

　　近日，方力申正在做內地巡迴演唱會，早前在佛山舉行演出後，8月即將巡至中山進行。現時趁有機會，就把握時間休息一下。運動員出身的方力申，運動細胞比其他人強，但當「飛魚」跳到陸地上，就有啲阻滯。他近日跟《中年好聲音》中最受歡迎長者吳大強、尹光和劉浩龍等人約埋打乒乓波。一班「中年好乒乓」球來球去數波波，方力申不敵吳大強，打波其間不時慘叫。吳大強保刀未老，變「吳大抽」。

 

 

　　方力申在IG貼出了當晚「中年好乒乓」的現場情況片段，片段中分別有跟尹光和吳大強對打。他寫道：「同尹光哥，Uncle Bill 强哥，仲有班阿哥打ball ball… 結果我就唱光B嘅數波波，單打冇贏過。鬼咩，十幾年冇打，連塊球拍都唔見咗。好彩即刻搵我哋奧運獎牌得主 @minniesoo 幫拖，介紹咗塊靚拍畀我。新拍真係好鬼有彈性。#屎坑波架撐多 #中年好乒乓。」

 

　　估唔到平時又有游水、又打籃球好有運動細胞，兼且曾是香港游泳隊成員的方力申，卻在乒乓枱上，面對著尹光和吳大強時就有點吃力。打波期間不時發出聲音，尹光和吳大強就沉著應戰，何其冷靜。

 

 

　　吳大強活力十足，反應敏捷，他變身「吳大揪」起勢出動正手、反手大板大板揪擊，不時殺得方力申措手不及，只聽見現場睇打波的朋友們，不時讚吳大強好波。不過貫徹一向的性格，吳大強都十分冷靜。

 

 

 

轉載自: 晴報

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