機票優惠 ︳HK Express、大灣區航空推下半年平機票！福岡來回包行李$576起、單程飛首爾低至$270

大家計劃好下半年的旅程未？近日，不同的航空公司都推出了下半年不同時間的機票優惠，大家每次買機票前記得要做足功課。在今次推介的優惠中有暑假的，更有日本紅葉季的，即睇最近的機票優惠！

機票優惠│1. HK Express：$576起紅葉季來回飛福岡

近日，HK Express推出了福岡機票優惠，在即日至6月25日晚上11時59分可以入手2024年8月25日至11月30日的福岡機票，「經濟飛」來回票價未包稅低至$576，即是至少包括一件隨身物品及一件登機行李，在紅葉季有這個價錢，真的超級抵！

編輯到了官方網站試一試到底是否真的如此抵，發現「輕便飛」來回票價計上稅項後，低至$1,276起，不過只包括一件隨身物品 ；而「經濟飛」來回票價計上稅項後低至$1,376起，這價錢包括一件隨身物品及一件登機行李，所以今次「經濟飛」去福岡超級平！

HK Express

預訂日期：即時至6月25日23:59

旅遊日期：2024年8月25日至11月30日

詳情按此

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