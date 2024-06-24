24/06/2024
樂悠咭 | 8.25起長者限用樂悠咭享$2搭車優惠！八達通新設8個申請地點、遍佈港九新界！即睇服務時間、地址詳情
Kennis Wong
Kennis Wong
思我所憂，寫我所想，相信每個人的故事都是獨一無二且有影響力。
Senior Content Editor
8月25日起，60歲或以上長者要用樂悠咭才能享用$2乘車優惠！各位老友記還未成功申請的話，今日起可以到8間樂悠咭臨時申請服務中心遞交申請或補交申請資料，即睇臨時點及申請詳情！
8間臨時中心遍佈港九新界！
8月25日起，所有60歲或以上的長者需要持有樂悠咭才能享用$2優惠，換言之不記名長者八達通及一般個人八達通將不再適用於此優惠。為方便老友記們盡快遞交申請或補交申請資料，八達通卡有限公司今日（6月24日）起至8月31日設立8間樂悠咭臨時申請服務中心，讓年滿60歲或在申請日起計的3個月內年滿60歲、持有有效香港身份證的合資格人士可以盡快取得樂悠咭！
（圖片來源：八達通）
樂悠咭臨時申請服務中心詳情
【港島】
1. 堅尼地城社區綜合大樓2樓會議室
地址：堅尼地城石山街12號
2. 禮頓山社區會堂地下會議室
地址：灣仔黃泥涌道133號
【九龍】
3. 黃大仙社區中心2樓210室
地址：黃大仙正德街104號
4. 旺角綜合大樓2樓旺角社區會堂會議室
地址：旺角上海街557號
【新界】
5. 大元社區會堂地下會議室
地址：大埔大元邨
6. 北區社區中心4樓會議室
地址：上水龍運街2號
7. 葵芳社區會堂地下活動室
地址：葵涌禮芳街2號
8. 朗屏社區會堂地下會議室
地址：元朗朗屏邨
服務日期：即日起至8月31日
辦公時間：
● 星期一至五上午九時至下午八時
● 星期六上午九時至下午一時
● 星期日及公眾假期休息
樂悠咭申請詳情
1. 申請條件：於3個月內滿60歲及持有有效身份證
2. 所需文件：
● 香港智能身份證正本
● 彩色護照證件相片（白色或純淺色背景、6個月內拍攝的相片、圖像最少600像素（闊）x 800 像素（高））
3. 申請方法：
● 到臨時申請服務中心辦理手續
● 透過八達通App申請
● 索取申請表格以郵遞方式申請
樂悠咭詳情請按此
（圖片來源：八達通）
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