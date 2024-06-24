生活成本最高城市 Top 10出爐！香港力壓新加坡奪3連冠！邊個國家多達4城市入圍十強？內地各大城市生活成本公開！

判斷一個地方是否宜居，大家都會看看當地的生活成本，生活開支是否佔收入大多數，令自己難以儲蓄。人力資源管理諮詢公司美世（Mercer）公布《2024年城市生活成本排名》（Cost of Living City Ranking 2024），找來國際外派人員以共200多種生活成本指標，包括住屋、稅收等，評估226個城市，整合出生活成本排行榜！究竟香港是不是最高生活成本的城市？哪一個國家連續幾個地區入圍十強？

香港連續3年高踞首位成最高生活成本城市！

在國際外派員心中生活成本最高的首10個城市，有一半來自西歐，其中瑞士一連4個城市霸佔了第3名至第6名，分別為蘇黎世、日內瓦、巴塞爾及伯恩！雖然第3至6位都來自瑞士，但首兩位則來自亞洲！第2位是新加坡，而香港再次成為「世一」，成為生活成本最高城市！Top 10排名中，首5位的排位都沒有變動，與去年一樣。

（圖片來源：Envato）

北京、上海生活成本同樣下降！

中國首都北京為現代化城市，但在國際外派員眼中，這個城市的生活成本比去年下降12位，位列第25名。至於近年發展迅速的上海雖然下跌11位，但生活成本比北京還要高，位居第23名！而深圳這一大灣區城市則位居第34位。

（圖片來源：Envato）

那麼港人最愛旅遊熱點之一—台灣生活成本方面又是否較為理想？相信大家疫情後遊台都感受到台灣的物價上升不少，但外派人員認為台北的生活成本有所下降，大跌12位至第69名，生活於台北的金錢負擔相對較輕。

十大生活成本最高城市

1. 香港

2. 新加坡

3. 瑞士蘇黎世

4. 瑞士日內瓦

5. 瑞士巴塞爾

6. 瑞士伯恩

7. 美國紐約

8. 英國倫敦

9. 巴哈馬拿騷

10. 美國洛杉磯