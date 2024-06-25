吃各方美食，老饕嗜「正宗」；看功夫片，故事中也有不少「爭做正宗」、「打出正宗」的情節。那麼，投資呢？巴菲特的「哎吔」同門師兄施洛斯（Walter J. Schloss，1916-2012年，見副文）跟巴老的投資套路，有沒有甚麼分別？

同樣師承格雷厄姆（Benjamin Graham, 1894 -1976年），施洛斯「打」出的「價值投資法」可能會比巴菲特保守，其「心法」其實很簡單，守於「唔好蝕」、「不要輸錢」的底線。

「未諗賺，先諗輸」，不少投資者都懂，施洛斯怎樣成功實踐、具體執行，才是寶。2008年，施洛斯應加拿大一家商學院的教授邀請，暢談了他的做法和心得，而這也是他唯一傳世的投資智慧。

買負債少的公司

施洛斯認為價值線(Value Line)能夠提供過去10至15年的數據，非常有用，建議投資者要善於利用。施洛斯說，投資者透過電腦，便可查看數據，從而判斷公司的好與壞，而不必與公司的管理層有甚麼交流。

在「不要輸錢」的原則下，施洛斯建議投資者，要買不虧蝕的公司，即要買「有下跌保護」的公司。至於能賺多少，他說「就順其自然好了」。所謂「有下跌保護」，就是負債不多的公司，相信炒股者近年看到內房股表現，已深有慘痛體會。

在「不要輸錢」的原則下，施洛斯建議投資者買不虧蝕的公司。（網上圖片）

施洛斯說，公司管理層往往人都會很好，所以不必交流。他覺得自己根本就不了解人，只看數字，而不是看人，尤其是若公司沒有負債，或負債不多，就會非常安全。

要挑債務不高的公司，秘訣是：看年報。年報可先從大股東、董事持股多少看起，再看公司的財務狀況如何。施洛斯認為，公司負債高，哪怕是公司的經營情況最後都因高槓桿財務而好轉，也不應買。

施洛斯不喜歡有負債的公司，因債務會給人帶來許多麻煩，他建議投資者買資本結構簡單的公司。他舉例說，如果一家公司，因想收購另一家公司而大幅舉債，便不妥當。

揀選創新低的股

從年報中，投資者可知道公司的背景和歷史，包括管理層持有若干份額的股票，公司是否有較長的歷史、做甚麼生意等，便可知道公司的過去和現在。若公司陷入困境，股價便會低迷，甚至下跌，但施洛斯反而認為，以更低價買入是好事。

施洛斯解釋，股票經紀通常不會叫你買「當頭跌」。假設客戶以30元（美元，下同）買入，當跌至25元時，經紀往往不會叫你再買，「溝淡貨」。但當股價再跌至20元時，經紀只會說，股已跌了三分之一，但就再無建議。

不過，其後若稍升近價，例如25元時，經紀便會叫客戶沽貨。其實，股跌了後沽，才是投資者的「困境」。施洛斯透露，他的止賺位是股價升50%，自言若以30元買股，當升至50元時，他也會沽出，又說即使價升至200元，他也不在乎。

看價值看淨資產

當被問及股價跌了，如何判斷那是不是個「價值陷阱」，股價能否升回來時，施洛斯說，他喜歡價格低於淨資產（即「總資產減去總負債」），以及負債很少的股票（公司），無力還債的便會破產。施洛斯指借錢總會令人很憂慮，所以他會盡可能避免買債務高的股票。

施洛斯一再強調，看公司價值，要看年報中資產負債表的情況。他舉例說，一家公司出現問題，可能是產品做得不太好，投資者便可能因此而不買。但如果公司淨資產低於市價，而經營業績良好，投資者就要有一定的信心，尤其是債務低，加上管理層本身持有相當數量股票的公司。施洛斯說的「安全邊際」，其實即是公司的淨資產遠高於股價，加上大股東肯持股。

「有這樣的安全邊際，雖然不保證判斷正確，但我覺得公司有實在的東西，若價格低到一定程度，就會有人願意收購這家公司。」施洛斯說，只要管理層有意願把公司經營好，他們便與股東的利益站在同一線上。不過，他提醒投資者，有一些原因導致公司陷入困境，例如因原材料質量被人控告，涉及訴訟，就不要買。

不懂不買，股勝於債

談到分散投資，施洛斯就行業和投資工具兩方面，簡單而言是：1. 行業（板塊）不懂就不買；2. 股比債好。他說明知電腦業前景好，但瞬息萬變，他不懂，故寧願買金寶湯(CBP)，因金寶湯屬傳統產業兼有歷史。

施洛斯說，除非買高息債券，否則投資債券，賺不了大錢，因只有利息收入，反觀股票卻會有增長。他又說，持債券發達的不多，大多是繼承了債券，而不是憑債券賺錢，但買對了股就會好成功。

講實際，一碟餸只有好不好吃之分。同樣，功夫也只有打得與不打得之別，哪有正宗不正宗的？看施洛斯的「功夫」，簡單直接：揀股，揀負債少、財務穩、無官司、管理層正常的公司。至於他耍的與巴菲特耍的誰較「正宗」？有何分別？就真是黑貓白貓了。

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施洛斯姓中帶蝕？

施洛斯19歲便入股票行，由「跑單」做起，其後他想做證券分析員，公司前輩便介紹他讀格雷厄姆的《證券分析》。後來他又上了格老「證券分析」和「高級證券分析」兩個課程，遂成了巴菲特的「哎吔」師兄。

被譽為「價值投資領域傳奇人物」的施洛斯沒上過大學，但在近50年的投資生涯中，他卻為公司股東取得了16%年複式回報率。與巴菲特相比，施洛斯的持倉更為分散，強調「安全邊際」，他愛在公司或行業陷入困境、股價下跌時，買入一家公司。

打趣說，施洛斯的姓氏中含「虧蝕」(SchLOSS)，命中犯煞，可能是他牢記「唔好蝕」的原因。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）