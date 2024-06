香港小姐2024佳麗自爆收第二輪面試通知！「翻版李嘉欣」Ellyn、「翻版蔡潔」Dolores入圍！嫩版湯盈盈諗好絕技冧曾志偉

年度選美盛事《2024香港小姐競選》日前舉行首輪面試,部分佳麗收到第二輪面試通知,率先在小紅書自爆,除了「翻版李嘉欣」Ellyn、「翻版蔡潔」Dolores順利入圍,身高183cm、上圍100cm的張玥亦巨人來襲;但貌似謝嘉怡的熱門甘熹霖Hailey卻未能入圍,唔少網民都戥她不值。此外,有佳麗公開TVB第二輪面試的電郵,但英文卻錯漏百出!

有傳入圍第二輪面試的佳麗只有30人,不少都是第一輪的搶鏡人物,包括谷胸示人、選過亞姐的巨人張玥,如果她順利過關,屆時若跟無線總經理曾志偉站在一起,勢必成為世紀合照。因為第二輪面試需事前準備長1分半鐘的才藝表演短片,有佳麗在小紅書問網民收集意見,有「嫩版湯盈盈」之稱的Christina擅長打golf,更是香港大學高爾夫球社社長,她問道:「這杆一號木曾叔(曾志偉)看完會滿意嗎?」Ellyn預告表演彈琴唱歌,高妹郭恩程則揚言將變成「火辣舞者」!

張玥

Dolores

Christina

至於首輪面試當日,其實有不少受注目的佳麗,包括貌似謝嘉怡的混血佳麗甘熹霖Hailey,雖然她英語流利加上又是飛機師學生,但竟然未能入選第二輪,令她自己及網民都大跌眼鏡,有人不忿留言:「TVB喜歡網紅臉了。」Hailey亦安慰自己:「想乾脆直接當網紅也是一條好走的路。」

此外,「郭珮文2.0」Rainee丁雨然憑D Cup身材成為焦點,有網民問她有否入選,她只回答:「我退出了。」另外,有佳麗曬出TVB通知入圍的英文電郵,但信中的英文文法錯處多多,例如「you have entre into…」、「please noted that」、「will be email to you」等,而用詞方面不夠恰當之餘,亦相當港式英文,並非公事常用英語。