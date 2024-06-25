JW《十大中文金曲頒獎典禮》獻唱忘詞狂「出貓」被批欠專業！否認拜金默認有追求者

《十大中文金曲頒獎典禮》在九展Star Hall舉行，雖然是樂壇頒獎禮的一大盛事，不過出席的歌手人手並不多，令到現場氣氛麻麻。JW王灝兒獲頒「優秀流行歌手大獎」，她在台上獻唱歌曲《13歲的天堂》時，竟然忘記歌詞，要用到Old School的「掌心雷」解決，認真失威！

JW剛剛完成廣州演唱會返港，見她身形翻脹不少，穿上又長又厚的上衣，加上短褲高踭鞋示人。JW在台上獻唱《13歲的天堂》時，見她神情特別緊張，原來是怕忘記歌詞，一邊唱一邊偷望左手上疑似寫好歌詞的「貓紙」，整個過程至少偷望5次，幸好最終順利完成演出。不過就算港台直播畫面已經刻意拉得好遠，但仍「出賣」她的「出貓」的過程，不少網友都批評她欠專業，亦有人笑問她的手掌到底可以「容納」幾多隻中文字。

事後，JW在IG「自首」認衰，而現場MC張天賦都有嘲笑JW，並跟她的掌心雷合照留念，JW留言說：「yes guilty af. Im sorry my brian has been memorizing a zillion songs this month. Max Capped joh（係呀，好內疚，對唔住我個腦呢個月已經記咗好多好多首歌，已經超出上限）」好啦，既然JW乖乖認錯，相信大家都會原諒你，畢竟你唱完演唱會又完成音樂劇，偶有失手都會體諒。

JW今次是宣布跟前男友葉韋彤（Tazan）分手後首次接受傳媒訪問，全程笑到四萬咁口，似乎未有受分手一事影響心情，她表示：「其實呢件事（分手）係1月時候發生，所以心情OK，專注自己事業上面，完成埋演唱會同百老匯音樂劇。生日都係同朋友、屋企人一齊度過，其實我而家係享受生活，努力工作咁樣。(再見亦是朋友？）我哋仲係朋友，(緋聞朱敏瀚？）朱敏瀚真係真係朋友嚟呀咋，你哋唔使再講佢係我緋聞，我分手又走去問佢回應，其實都唔關事。」她表示現時人生最重要開心，不過感情生活就會低調處理，對於拜金之說，她表示：「最緊要身邊嘅人知道我係咩人，父母家人、好朋友、同事知我係咩人，咁樣最重要，呢一行一定有唔同聲音，有啲嘢要聽，有啲唔使聽。」她表示感情事隨緣，默認有追求者，所以選擇先雪卵，其他一切隨遇而安。

《第45屆十大中文金曲音樂盛典》完整得獎名單：

【十大中文金曲獎】

曾比特《魔氈》

雲浩影《回憶半分鐘》

洪嘉豪《只要你不尷尬》

Dear Jane《為何嚴重到這樣》

張敬軒《隱形遊樂場》

馮允謙《給你幸福所以幸福》

魏浚笙《遺忘了初心的我們》

陳柏宇《懷舊是一種品味》

Gin Lee《企好》

MC《世一》

【最優秀流行男歌手大獎】：MC張天賦

【最優秀流行女歌手大獎】：Gin Lee李幸倪

【全球華人至尊金曲】：MC張天賦《世一》

【優秀流行歌手大獎】

曾比特

馮允謙

AGA江海迦

魏浚笙

陳柏宇

JW

泳兒

炎明熹

Gin Lee

MC張天賦

【最佳樂隊／組合大獎】

金獎：Dear Jane

銀獎：Lolly Talk

銅獎：Beanies

【最佳中文唱片獎】

組合：Dear Jane《X》

女歌手：菊梓喬

男歌手：MC張天賦《This Is MC》

【最有前途新人】

金獎：Sica

銀獎：詹天文

銅獎：林智樂

優異獎：梁樂童、Nancy Kwai及乙女新夢

【CASH 最佳創作歌手獎】

金獎：馮允謙

銀獎：AGA江海迦

銅獎：陳明憙

【優秀流行華語歌曲獎】

金獎：張學友《又十年》

銀獎：五月天（feat.告五人）《唯一》

銅獎：劉德華《道理都懂》

【 最佳進步大獎】

金獎：Lolly Talk

銀獎：周吉佩

銅獎：CY 陳宗澤