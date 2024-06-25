朱晨麗《反黑英雄》演女警有大量動作戲！甩港姐光環北上由零開始！唔介意被嘲P圖：睇電視就知道唔係

朱晨麗（朱朱）事隔兩年時間，終於有新劇推出，在《反黑英雄》中飾演女警的角色，她透露劇中將棄昔日猛將的形象，經常被慘打至重傷，本身有舞蹈底子可應付動作戲，讓她過足戲癮。兩年來，朱朱北上發展不介意由低做起，讓她學習良多，希望繼續帶好作品給觀眾。

朱朱透露《反黑英雄》中將挑戰大量動作戲，而且幾乎全部都是被打的戲，「爽，終於可以被人打喇，戲劇先體驗到，現實生活中唔會冇啦啦被人打！我鍾意動作戲，細個成日跳舞，每個動作除咗型之外，武術拍導覺得我做到踢腿啲動作，就會加多少少動作畀我。」她表示有不少戲份都選擇親自上陣，就算撞牆都自己真撼，「有一場戲係拍完之後，總監製鍾澍佳覺得未夠狠，我被人打得唔夠痛，所以全部人重返個地點拍多一次，所以我同對手講，唔緊要，嚟啦！我本身係驚青嘅人，但拍戲點都要演到好勇！」

事隔兩年未有本地劇集推出，她坦言近年接觸較多不同的媒體，除了在內地拍戲外，還有抖音或直播帶貨，嘗試不同的事，「我而家都有機會拍內地啲劇集，兩邊文化好唔同，語言同節奏都好唔同，幾得意，兩邊互相學習下，不過我唔係走咗唔番，香港觀眾終於可以睇到我喇！內地拍劇算係試水溫，都唔係做女主角，如果見到我覺得唔錯就希望繼續用我，（唔介意？）可能我喺公司起步比較高，未有嘗試體驗呢啲小角色，去到內地由零開始，面對內地經驗豐富演員都一樣大壓力，我當係一個學習。」朱朱笑言原本她是普通話人，從沒想過原來在香港生活得耐，竟然會有「港普」出現，在內地都要努力練習他們的節奏和語言。

朱朱坦言自己從沒後悔人生所走的每一步，際遇都不是人可以控制，從沒想過會成為港姐冠軍，亦沒預料到很快就獲得拍劇的機會，「突然間收到劇本要演戲，當時連機位喺邊都唔知，上到去呢個位先知自己有好多不足，好彩當時後生，吸收能力高學得快！」最搞笑的是朱朱自爆最遺憾是從未演過少女，「我出道到而家都未演過少女，咩校園青春劇初戀嗰啲，完全冇！一嚟就《名門望族》結婚勾佬，好重口味，我都未經歷過，都唔知點演，曾經好渴望...不過算啦，而家都返唔到轉頭！」

現年36歲的朱朱被傳跟富二代史昊洺（Kenneth）拍拖，「傳之嘛，不過因為呢壇緋聞令我哋溝通多咗，（有機會？）唔知呀，我份人好易攰成日想休息，好少去Party，比較偏靜少少，唔知人哋鍾唔鍾意。」她表示感情事急不來，曾經憧憬30歲結婚，32歲生小朋友，但計劃總是不能作準，「放棄計劃，咁一個人你話點生啫？隨緣啦，有咪有囉，冇你恨都冇用，我日日都催眠自己，仲好後生啫，應該生到嘅！」

除了緋聞之外，朱朱過往在IG分享的照片都被指P圖太重手而「易容」，她完全沒有介懷，反而鬼馬說：「有一排我都冇乜作品出，大家就拎我啲相做新聞，係咪以後要有新聞就P吓相，拉長條圖、拉長條頸咁，唔會唔開心，我覺得係一種娛樂啫，我自己睇都覺得好笑！人哋睇一定覺得我整容，但睇電視就知道唔係，幾好玩，唔係淨係p圖，個APP一影就係咁，我又唔識『還原靚靚拳』。」

場地 : Studio Meta

髮型 : Terrence Chan @HoLA il colpo hair & pets

化妝 : Henry Li

採訪：楊安莉

攝影：何家賢