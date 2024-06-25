東張西望何伯面相分析：公開最差晚年運面相！享晚福要睇下巴？長壽有樣睇！家山風水見OO易出反骨子孫？何伯面相好唔好？

由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題！電視台節目早前播放「何伯風波」，76 歲老翁因續弦再婚與子女反目，女兒還取走其聯名戶口中的過百萬元積蓄，事件因而成為城中熱話。從風水角度，人的晚年運勢除了睇八字，其實看面相也能略知一二，關鍵在於「下庭」。享晚福要睇下巴？人中反映壽命長短？「反骨仔」的面相又有甚麼特點？即聽蔣匡文解說！

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蔣匡文風水Q&A解答奇難雜症！如何增強財運、家運、催旺姻緣？家居風水要睇埋幾時入伙！觀音借庫可轉運？辦公室常見漏財佈局公開！身邊多小人因為屋企多OO！

佛誕多人食齋！食齋vs食素有何分別？甚麼是三淨肉？戒食祈願有無根據？戒牛肉戒海鮮對運氣、健康有無益處？OO的功德與放生相似

＊玄學非精密科學，內容只供參考。