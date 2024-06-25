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25/06/2024

特朗普挑競選搭檔，看忠誠度和戰鬥力

#威少看世界 #特朗普 #拜登 #電視辯論 #美國大選 #副總統
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　　本周四（27日），拜登和特朗普將舉行今年美國總統大選的首場電視辯論，90分鐘的面對面交鋒未必能影響很多選民的投票意向，但可以讓兩位政客找到對手的弱點，從而制定出更有效的競選策略，針對性地攻擊對方。按照慣例，民主黨與共和黨的總統候選人在大選期間至少要辯論兩次，副總統候選人也要面對面辯論一次。拜登和特朗普的第二場辯論將在9月10日舉行，但副總統候選人何時辯論尚未落實，因為特朗普還未宣布由誰出任他的競選搭檔。

 

十之八九，副總統都想做總統

 

　　在美國的政治體制中，總統有極大的權力，副總統基本上沒有實權。總統和家人住在白宮，副總統則住在離白宮幾公里遠的海軍天文台。身為聯邦參議院議長，副總統卻極少參與參議院的日常工作，只有當某項議案的表決結果是支持與反對票數相同，副總統才會去參議院投他（她）手中的一票。從歷史上看，副總統的工作經常是作為美國的代表，去外國參加重要儀式（慶典、葬禮、國際會議等等），但在政府決策過程中，副總統的參與程度完全取決於他（她）與總統的個人關係。

 

　　舉例來說，上世紀80年代列根(Ronald Reagan)任總統時，參與日常決策的高官都是他從加州帶到華盛頓的一班親信。副總統老布殊(George H. W. Bush)本來是列根的最強競爭對手，兩人在總統大選的黨內初選期間有過多場惡鬥，最終列根獲得共和黨提名，但他要贏得大選，就需要得到老布殊支持者的選票，於是他在共和黨全國代表大會期間與老布殊達成交易，提名他為副總統候選人，以「收買」對方支持者的選票。當選總統之後，列根將自己在加州任州長時的下屬和顧問帶到白宮，老布殊在政府中的作用非常有限。

 

獲共和黨提名的列根（左）要贏大選，就需要黨內競爭對手老布殊（右）支持者的選票，遂與老布殊達成交易，提名他為副總統候選人。(AP)

 

　　現任總統拜登的副總統歲月，比老布殊當年的經歷好得多，因為他有機會參與制定並執行奧巴馬政府的一些政策。拜登有幾十年的國會議員經歷，在國會山上有一定的公信力，奧巴馬需要他作為政府的代表，向國會議員推銷各項政策。拜登還曾擔任參議院外交委員會主席，出訪過很多國家，能為缺少外交經驗的奧巴馬提供有用的建議。由於奧巴馬對他比較信任，所以多次派他到中國、俄羅斯等重要國家出訪，推動美國在當地的利益。但奧巴馬卸任前，並未支持拜登競選總統，他認為希拉里．克林頓是「更好的候選人」，這讓拜登鬱悶了一陣子。好在希拉里2016年功虧一簣，未能入主白宮，這才讓拜登有機會在2020年再次競爭總統寶座，而奧巴馬對拜登也全力支持，終於讓他完成大業。

 

　　從近代歷史來看，無論是出於何種原因，那些在大選中接受本黨總統候選人邀請，成為副總統候選人的政客，大部分都想在任期結束後參選總統，唯一準備待副總統任期屆滿就退休的，可能只有小布殊(George W. Bush)的搭檔切尼(Dick Cheney)。

 

強人參選總統，搭檔作用有限

 

　　當總統候選人知名度高、已得到較大一部分選民支持時，副總統候選人在選舉中的作用就變得較小，他們很快就會被人忘記，最典型的莫過於2016年民主黨的副總統候選人凱恩(Tim Kaine)。他曾擔任弗吉尼亞州州長，2012年當選該州的聯邦參議員。在希拉里競選總統期間，他獲招出任副總統候選人，幫助希拉里拉票。由於希拉里是家喻戶曉的政治人物，擁有大量粉絲，所以凱恩一直被希拉里的光環罩著，得不到媒體的充分曝光，在拉票方面對希拉里的幫助也不明顯。大選一結束，美國選民就忘記了他，只記得希拉里「意外」輸給了特朗普。

 

凱恩作為希拉里競選總統時的副總統候選人，人氣比希拉里低一大截。(AP)

 

　　就此而言，今天的特朗普與8年前的希拉里有相似之處，兩人同樣都享有超高的知名度，而且支持者為數過千萬，那麼特朗普挑中的副總統候選人，能幫他甚麼忙呢？以往正副總統候選人需要做到某種互補，比如兩人來自美國不同的地區，分別代表較為自由派的選民和較為保守的選民（馬薩諸塞州的甘迺迪和得克薩斯州的莊臣），這樣的組合有助於大選拉票。有時也會是兩人的從政經驗互補 ，如曾任州長的小布殊，和前聯邦眾議員、前國防部長切尼。

 

　　已經做過一任總統的特朗普，對這種「互補」關係不會太感興趣，他自視甚高，以往常掛在嘴邊的話就是「沒人比我更知道⋯⋯」。他也不會期待副總統候選人在拉票上能為他做出很大貢獻，因此他挑選搭檔可能首先要看對方的忠誠度如何，換句話說，即能否做到隨時維護特朗普的利益——假如當選，在今後4年中，這位副總統能否「任勞任怨」，甘坐冷板凳也不抱怨，更不會搶走總統的風頭。

 

　　另外一個要點是副總統候選人的「戰鬥力」，這涉及反應能力和口才。如果反應快、口才好，這位副總統候選人便有機會在電視辯論時，從氣勢上壓倒「身經百戰」的現任副總統賀錦麗。如果賀錦麗攻擊特朗普，他可以立即反擊，那就真有可能對特朗普勝選帶來較為積極的效果。

 

三人「入圍」，特朗普已確定人選

 

　　特朗普近日透露，他對副總統候選人已經心中有數，但被挑選的人並不知道。在記者追問之下，他說這位候選人將會到他與拜登進行電視辯論的現場。而根據媒體的披露，總共有三位政客在特朗普的最後名單上，他們是佛羅里達州聯邦參議員盧比奧(Marco Rubio)、俄亥俄州聯邦參議員萬斯(J. D. Vance)，以及北達科他州州長伯格姆(Doug Burgum)。這三人都曾在某種場合批評過特朗普，而且盧比奧還曾與特朗普競爭過共和黨總統候選人提名，萬斯則說過「我絕對不支持特朗普，我從來沒有喜歡過他」。

 

為爭奪共和黨總統候選人提名，盧比奧曾與特朗普唇槍舌劍。(AP)

 

　　如今，各有野心的三個人都變成特朗普的堅定支持者，並接受了特朗普團隊的背景審查，隨時準備接聽特朗普的來電。無論誰最受特朗普信任，誰被他選中，有一點是毫無懸念的：未來的副總統將是名副其實的「備胎」，因為極度自戀的特朗普永遠要做主角，永遠要身處C位。

 

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