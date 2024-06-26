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26/06/2024

退休前，遇上「積金易」平台推出

#退休 #理財 #我要退休 #積金易 #強積金
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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　各位，如果我問100個人，自己有多少個強積金戶口，我相信，至少有一半是答不出來的。進一步來說，那當然連自己強積金戶口有多少錢也不掌握呢！

 

　　在此我先給大家一個概念。所謂強積金戶口，如果大家「從一而終」，即是出來社會做事之後，只打過一份工，即是只有一個僱主，你就應該只有一個強積金戶口，那就是你的供款戶口。

 

　　但如果你不滿現時僱主所選的強積金受託人，曾經將自己所供的那部分強積金轉去自己挑選的受託人，即所謂的「半自由行」，那你就會有兩個強積金戶口：一個是供款戶口，另一個是個人戶口。

 

　　另外，如果你3年就轉一份工，而又沒有整合過這些轉工後保留下來的戶口，就會變成一個又一個的個人戶口。實際數字多少，就看你轉過幾多次工了。

 

　　當然，如果你做了整合，那最普遍的情況就是只有兩個強積金戶口，一個是個人戶口，即是不再有供款的戶口；另一個就是正在打工的那個供款戶口（跟上文做了半自由行的情況一樣）。

 

積金易平台今日正式推出，打工仔可隨手查看自己所有強積金戶口。（積金局fb圖片）

 

　　還有一種戶口是5年前推出的TVC(Tax Deductible Voluntary Contribution)戶口，這個戶口的供款，最高可以有6萬元的稅務扣減，用來鼓勵大家年輕時多儲蓄增值。

 

　　如果你有開這個戶口，你的強積金戶口至少也有兩至三個吧！我同意，如果你有轉過工，但又沒有整合過戶口，真的可能不記得你總共有多少個強積金戶口呢！

 

　　在過去，要隨手查看你所有強積金戶口，其實有點困難，因為你自己可能不知道有多少個帳戶，試問十幾二十年前做過哪份工，尤其是時間較短的工作，真的可以記不起來呢！

 

　　如果自己真的不知道有多少個強積金戶口，過去可以填張表格，交去積金局，就可以查看你的戶口資料。但得到的答案只是你有多少個個人戶口，以及受託人的名字。然後，你還要向該受託人查詢戶口的具體資料。但這其實是很麻煩的事情，因為來來回回，可能要花兩三個月才搞得清你到底有多少個強積金戶口，以及當中又有多少錢。

 

　　後來，積金局推出了一個手機應用程式，叫做ePA，即是電子版的個人帳戶查詢，但這只是簡化了用紙張向積金局查詢的那一步。知道之後，你仍然要向每個受託人再查詢戶口的詳情。

 

　　但從6月26日即今日起，這種情況將會有翻天覆地的變化，因為「積金易」平台今日正式推出。不過，並非所有強積金計劃成員都可以由今日起，「一手」掌控自己的強積金資料，因為要分階段把所有強積金受託人的資料轉移去這個平台，估計到明年年底，所有受託人都會納入積金易平台（見附表）。

 

　　完成轉移之後，無論你有多少個強積金戶口、分布於哪幾家受託人，你都可以在網上或手機應用程式中一目了然。而且，你還可以一眼就看到當時的總累算權益，對於部署或策劃退休，是不是更方便呢？

 

　　我的朋友Stephen計劃3年後就退休，早前我們碰面，談到退休策劃時，自然會談到強積金戶口。他原來就是那些從不關心，也不知道從何關心自己強積金戶口的人。但我告訴他，時間剛剛好，因為他退休前，積金易平台就會全面通用，他再沒有藉口不去跟進自己的強積金戶口了。（待續）

 

強積金計劃加入積金易平台時間表

強積金受託人

加入或暫定加入平台日期*

萬通信託有限公司

2024626

中國人壽信託有限公司

2024729

交通銀行信託有限公司

202493

渣打信託（香港）有限公司

2024102

東亞銀行（信託）：東亞（強積金）享惠計劃

20241029

東亞銀行（信託）有限公司：東亞（強積金）行業計劃及東亞（強積金）集成信託計劃

2025年第一/第二季

信安信託（亞洲）有限公司

中銀國際英國保誠信託有限公司

銀聯信託有限公司

友邦（信託）有限公司

2025年第二/第三季

永明信託有限公司

宏利公積金信託有限公司

2025年第三/第四季

HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited

*目標是於2025年底前完成全部轉移

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

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