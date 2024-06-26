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26/06/2024

余偉文總裁，辛苦晒

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    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　周一與同事開例會，有同事話，香港樓市有救了，金管局總裁余偉文與中小企會晤，提出九項支援中小企措施，其中第一至四項是最緊要，如果做到，香港不但樓市穩定，經濟環境亦會轉好，市民消費能力增強，負資產下降，對香港百利而無一害；如果做唔到，香港會繼續沉淪，市民消費力下降，負資產增加。現在關鍵是銀行取態，銀行一念天堂、一念地獄。
　
　　有人話我太過自私，自己被銀行call loan，還唔到錢，轉而向金管局施壓。我諗大家誤會了，余偉文總裁清楚，無論公司或者我自己，從未被銀行call loan，如果我被銀行call loan，一句說話都唔敢寫出來，更何況是一篇文章。
　
　　總裁在第一項措施提及，不要求按時還款的按揭客戶提前還款。這項措施其實維護銀行信用，如果借錢畀人買樓又可以隨時要求還款，即是迫死客戶，銀行唔係咁樣做生意。

 

金管局總裁余偉文提出九項支援中小企措施，其中第一至四項至為重要。（金管局網頁圖片）

　
　　第二項是銀行不會單純因抵押品價值變化，而調整信用額度。老實說，現在按在銀行的抵押品借貸比率大多數在五成以下，就算樓價下跌兩成，借貸比率亦只不過上升至六成半，嚴格來說，仍然是非常安全，銀行毋須迫死客戶，客戶還款之後，銀行會失了一個客。在非常安全的情況下，銀行應否強行調整信用額度，值得銀行家深思。
　
　　第三項措施要求銀行加快處理八成和九成信貸擔保產品的申請。換句話說，金管局知道銀行根本將申請放在櫃桶，現在叫銀行做嘢。而事實上，銀行現在連正常按揭都唔批，唔准人買樓，樓價又有乜辦法唔跌？
　
　　第四項很重要，如果銀行接受客戶還息不還本，最多兩年，香港樓市和經濟便會回復正常，消費力亦會提高，負資產減少，得益仍然是銀行，因為大部分負資產是來自銀行職員。
　
　　雖然仲有五項，但如果能夠做到前四項，已經算是成功，不過，的確是不容易做得到。余偉文總裁，辛苦晒。

 

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