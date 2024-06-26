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26/06/2024

GLOBAL Wednesday｜NVDA 反彈逾6% 美股仍有力再上？ | Rivian 獲大眾注資50億美元 | 分析比特幣走勢

#黃偉康 #美股 #標指 #減息 #聯儲局 #美國經濟 #芯片股 #NVDA #RIVN #大眾 #BTC #比特幣 #hot talk 1點鐘
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嘉賓：資深財經分析師　黃偉康

 

　　美國周五(28日)將會公布5月個人消費開支物價指數(PCE)，市場料核心PCE按年及按月升幅均放緩，隔晚有聯儲局官員放鷹，表示年內未必會減息，如何判斷美國經濟前景？隔晚美股走勢分歧，道指跌近300點，而標指和納指則齊齊向上，如何解讀科技股及價值型股份走勢分歧的現象？英偉達(NVDA)近日遭行政總裁及一眾高層減持，惟仍然獲大行唱好，股東大會即將到來，股價仍有上升動力嗎？Rivian(RIVN)獲大眾汽車注資不多於50億美元，對公司發展前景有多大的利好作用？現價買入值博嗎？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/sSv5o5Vwnpk

 

►把時間軸拉到01:55開始 — 節目開始

 

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