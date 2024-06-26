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26/06/2024

袁偉豪《反黑英雄》挑戰奸角！被網民笑有肚腩、老過陳山聰！凌晨上水反駁：是腹直肌

#陳山聰 #袁偉豪 #晴報文章 #電視劇 #娛樂 #反黑英雄 #影視娛樂
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　　TVB新劇《反黑英雄》24日首播，袁偉豪挑戰奸角陳祖耀，一出場就殺警，演出非常搶鏡！不過唔少網民認為袁偉豪外表唔襟老，更疑似中年發福肚腩現形，令袁偉豪凌晨3點都要「上水」澄清！

 

　　《反黑英雄》首集一開始就動作連場，講述5年前的袁偉豪打劫金舖，撞正鄭啟泰、陳山聰、張振朗及林景程的PTU小隊，袁偉豪因錯手槍殺鄭啟泰而走佬去泰國，誰知被對頭黑幫陷害而入獄5年，出獄後回港決心報仇。袁偉豪挑戰奸角祖哥，演繹打劫時的兇狠、錯手殺人的一絲驚恐、坐完監的陰沉等，角色立體好有發揮，表現不俗。

 

 

　　有網民大讚今次袁偉豪的造型令人想起《使徒行者2》的經典角色天堂哥：「這次阿ben做壞人，妝髮順眼好多，一度回春甚至夢回那個巔峰的天堂哥。」該網民讚還讚，但對袁偉豪身形有意見：「阿ben是不是月子飯吃太多了，怎麼有肚子了」而電視畫面亦見到袁偉豪揹住斜孭袋，疑似肚腩現形；在乎網民意見的袁偉豪，竟然在凌晨三點回覆澄清：「這個是腹直肌。」

 

 

　　43歲的袁偉豪近年被指「暴風式衰老」，尤其兒子出生後，幫手湊仔的他更加眼紋暴現，無復2017年《使徒行者2》天堂哥及2016年《城寨英雄》牙佬的有型靚仔。今次他在《反黑》的造型起初睇落年輕了，但一除口罩卻顯老態，額頭火車軌、眼紋及法令紋明顯，感覺好憔悴。網民開post道：「天堂哥做咩老咗咁多？看到《反黑英雄》裏的天堂哥居然老過陳山聰，男人還是需要注意保養啊！」有人亦附和指「曹永廉60後，睇落去同袁偉豪一個年紀」，想不到袁偉豪竟然mon實小紅書，並回應：「天堂哥已經係7年前，老都係正常。」

 

 

　　此外，《反黑英雄》出現奇怪笑位，事緣飾演警察軒神的陳山聰一開頭以內心獨白介紹自己，表示考入學堂想做想做幫辦，膊頭有花, 但可惜因DSE英文不及格而要補考。奇怪在2012年才有首屆DSE，假設劇中的軒神考第一屆DSE時18歲，那麼2024年的軒神才30歲；而現實中的山聰已經47歲，外表又並非特別童顏，令人聽起來十分突兀。

 

轉載自: 晴報

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