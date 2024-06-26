東莞好去處 | 東莞吃喝玩樂遊景點遂個數！苑瓊丹都讚爆汁燒鵝瀨、¥280食潮汕牛肉火鍋、百年古村夜景打卡

快要有3日假期，如果想出外散散心，但又不想去太遠，北上的確是一個不錯選擇。因為港車北上愈來愈方便，大家在港珠澳大橋出發，最快大約2.5小時至3小時就可以東莞，所以今次就一齊看看東莞的吃喝玩樂！

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東莞好去處│1. 西溪古村：晚上必去打卡！百年古老村落好像穿越到古代

西溪古村是東莞其中一個熱門打卡點，很多遊客都會去這個地方打卡和散步。西溪古村是一條有幾百年歷史的古老村落，但相對來說還保存較為完整，當中有里巷、祠堂、民居、古井、小石橋、流水，所以一走進去就好像穿越到古代一樣。另外，西溪古村的古老建築由青磚砌成，配合了舊式的門窗，在古色古香的街道上真的有很多打卡位。

圖片來源：大眾點評

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西溪古村內有很多小店，大家可以找到不同的特式商舖或餐廳，累了更可以找咖啡店、茶飲店休息，相當Chill！而很多網民大讚這個地方晚上會變成燈火通明的村落，有種人間煙火的感覺，十分漂亮！

圖片來源：大眾點評

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西溪古村

地址：東莞市西溪村禾塘一巷十號

泊車詳情：附近有免費及收費停車場

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