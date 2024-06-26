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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

26/06/2024

德國零售額no.1嬰幼兒營養品牌靠抖音打入中國巿場增認知度！「進口超市」是新玩法？

#流量 #電商平台 #營商策略 #抖音 #數碼化 #品牌 #跨境電商平台 #德國品牌 #喜寶 #抖音全球購平台
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  • Rebecca Wong

    Rebecca Wong

    中國市場營銷專家，以前瞻性的思維與全面性的分析，為客戶制定一套創新而貼地的跨境營銷戰略佈局。擅於資源整合、熟知內地生態，憑藉兩地豐富媒體、平台及網紅資源，借力打力，利用「環迴打法」，將客戶的有限資源，創造出無限商機，成為眾多大品牌進入中國市場的「金牌軍師」！「唔好隨波逐流，生意最緊要講求排兵佈陣」

    跨境營商戰略

    逢周二刊出

　　在當今數位化高速發展的時代，電商平台已成為品牌們競相爭奪的主戰場。抖音全球購作為新興的跨境電商平台，以其獨特的用戶群體和強大的流量優勢，吸引了眾多海外品牌的目光。德國嬰幼兒營養品品牌喜寶，正是借助抖音全球購平台，通過精準的策略和持續的努力，實現了顯著的業績增長和品牌影響力提升，展現了「專注用心，並肩超越」的精神。

 

 

　　喜寶作為德國市場零售額排名第一的嬰幼兒營養品品牌，憑藉其卓越的品質和口碑，在全球範圍內享有盛譽。然而，在競爭激烈的中國市場，喜寶也面臨著品牌知名度和市場份額的挑戰。為了突破這一困境，喜寶將目光投向了抖音這一新興的電商平台。

 

一. 在抖音平台上，喜寶採取了一系列精準有效的策略：

 

　　1.注重品宣價值，通過精心製作的短視頻、達播和自播等多種形式，向用戶傳遞品牌理念和產品優勢。這些視頻內容不僅吸引了大量潛在消費者的關注，還提升了喜寶品牌的知名度和美譽度。

 

　　2.充分利用抖音平台的流量優勢和推薦演算法，實現了精準行銷和高效轉化通過深入分析用戶數據，了解使用者的需求和喜好，制定個人化的行銷策略，將產品精準推送給目標用戶，積極提高品牌曝光度和用戶參與度。

 

　　通過這些策略的實施，喜寶在抖音平台上的表現令人矚目。目前，喜寶海外官方旗艦店的粉絲數量已達到2.2萬，更以環比20%左右的增速在穩定增長。

 

 

二. 品牌應該如何利用好抖音提供的流量呢？

 

1.將抖音作為品牌宣傳的新陣地

　　喜寶入駐抖音，雖不直接追求利潤最大化，但看重其作為品牌宣傳的有效管道，尤其是針對中國市場認知度的提升。 在奶粉與母嬰領域，面對強勁競爭對手，新品牌需創新策略以突破市場。

 

2.開拓新成長空間

　　鑑於國內嬰幼兒配方奶粉市場需求下滑，品牌利用抖音的龐大流量池探索新增長點，應對人口出生率下降帶來的挑戰。

 

 

3.品宣轉換策略

 

　　喜寶通過抖音推廣嬰兒輔食、洗護用品，增強品牌聲量，再逐步引導至奶粉產品。

 

4.創新營銷內容

 

　　抖音的演算法邏輯鼓勵品牌不斷創新行銷內容，以獲取更精準的推薦和即時的市場反饋，這對於品牌而言既是挑戰也是優化策略的良機。

 

三. 持續完善，開闢自營新陣地

 

　　在持續深化全球貿易融合的背景下，抖音電商的跨境板塊正經歷著革新與擴展，其不斷反覆運算升級的跨境業務戰略，標誌著電商領域的一次重大跨越。近期，抖音商城中嶄新亮相的「抖音進口超市」，如同一顆璀璨新星，照亮了進口跨境電商的天空。 這一平台自營模式的引入，堪比電商界中的天貓超市，不僅預示著抖音在跨境領域邁出的關鍵一步，也開啟了品牌與平台合作的新紀元。

 

 

　　科睿集團，作為聯合利華的資深合作夥伴，近來與抖音自營渠道牽手，共同譜寫了合作新篇章。在科睿與抖音的新型合作框架下，採用寄售模式，科睿提供多芬品牌產品，以成本價供貨，而抖音則全面負責運營事務，包括直播推廣、物流配送等，雙方共用收益，按實際銷售量結算。這一模式背後的選品邏輯遵循「爆款策略」，意在依託抖音的流量優勢與內容創造力，將品牌的核心產品推向更廣闊的市場，進而增強使用者粘性與復購意願。從「進口超市」展售的商品清單中，不難發現各品牌紛紛亮出了自家的明星產品，力圖在抖音這個新興舞台上搶佔先機。

 

　　值得注意的是，抖音電商的自營進口商品在價格方面顯現出了競爭優勢，例如，多芬大白碗身體乳在抖音的售價較天貓國際更具吸引力，此類價格優勢無疑為消費者提供了更多實惠選擇，也間接反映了抖音電商在供應鏈整合與成本控制方面的努力。

 

　　從戰略層面審視，抖音電商正逐步構建一個涵蓋國內外、自營與非自營相融合的多元化電商生態系統，朝著「全域電商」的宏偉藍圖穩步邁進。儘管目前其跨境業務尚處於起步階段，基礎設施與內容生態仍有待加強，但抖音電商的這一舉動，猶如投入平靜湖面的一顆石子，激起了進口跨境行業的層層漣漪，預示著一場變革的到來。

 

　　品牌們對此抱持樂觀態度，儘管在內容建設上尚存短板，短視頻流量與轉化效果尚未充分釋放，但抖音電商的進口跨境業務被視為一個充滿潛力的增量市場，有望為海外品牌開闢中國市場提供強有力的支援。

 

 

　　2024年，正值經濟通30周年之際，喜寶的成功案例也為我們提供了寶貴的經驗和啟示：只有專注用心、不斷創新和優化策略，才能在競爭激烈的市場中脫穎而出，並肩前行和超越。期待更多的品牌能夠攜手並肩、共創未來，在抖音全球購這一新興平台上書寫更多的輝煌篇章！

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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