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26/06/2024

Deliveroo | 戶戶送外賣美食100強名單！必比登推介川味涼皮、香濃堅果奶蓋茶飲店！深水埗邊間大牌檔上榜？

#香港美食 #外賣 #美食特集 #Food News #100強 #戶戶送 #Deliveroo
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Text: Sammy Leung

　　近年，愈來愈多人用外賣平台，大家平時又常叫哪些餐廳呢？近日，戶戶送公布了「2024戶戶送外賣美食100強」，這些餐廳都是熱門餐廳。另外，編輯再在100強Pick了幾間較特別的，如果大家不知食甚麼，不妨參考一下！

 

　　戶戶送早前公布了「2024戶戶送外賣美食100強」，這100間都是戶戶送上一直獲得高用戶評價的熱門餐廳，一齊睇2024戶戶送外賣美食100強大公開！

 

2024戶戶送外賣美食100強名單

  •     象泰宴
  •     Dough Bros
  •     ZANCHEE
  •     有緣小敍
  •     圓貝
  •     李家
  •     坐忘
  •     菠蘿魚
  •     Fineprint
  •     椰小盅燉湯專門店
  •     SaladStop!
  •     Santorini Greek Taverna
  •     Chickpea
  •     麵尊
  •     SOYmart by 豆乳狂人
  •     金鳳大餐廳
  •     陳勤記鹵鵝飯店1948
  •     嘆甜品
  •     文記車仔麵
  •     Sugar MaMa 甜心良品心太軟專門店
  •     木玥巷
  •     No Milkshake No Life
  •     Baan Thai
  •     Banh mi pate (Vietnam Genuine)
  •     FRENCHIES
  •     Miam Bakery
  •     Moyo
  •     Fresca
  •     祥囍煲仔小廚
  •     Maru Korean Restaurant & Pub
  •     Little Napoli
  •     Misugu Bento
  •     Farmchap
  •     聰。C Dessert
  •     川之源
  •     新川美食
  •     金滿堂甜品
  •     珍意泰國菜館
  •     聯發茶餐廳
  •     饃饃餃子
  •     兩姊妹涼皮有限公司
  •     雄泰
  •     火炭泰源
  •     Chachawan
  •     The Coffee Academics
  •     天仁茗茶
  •     八時神仙草
  •     Jacomax
  •     Flying Pig Bistro
  •     小方糖甜品
  •     白羊咖啡
  •     天后站清湯腩
  •     杉養蜂園
  •     Chilli Fagara
  •     麵鮮醬油房周月
  •     JIKKA 燒雞
  •     富東海鮮酒家
  •     味道
  •     山東小城
  •     Krua Walaiphan
  •     Westwood Carvery
  •     順興茶餐廳
  •     An Choi in HK
  •     一樂燒鵝
  •     定食 Doraya
  •     勇記海南雞
  •     Pickabowl
  •     心意小館
  •     Nha Trang
  •     水門雞飯
  •     華嫂冰室
  •     Fete Up
  •     祥興記上海生煎包
  •     Ask for Alonzo
  •     Katsumoto
  •     一點心
  •     NUTTEA
  •     #湯。雞
  •     民聲冰室
  •     井巷子
  •     金禾
  •     何洪記
  •     四季常餐
  •     光榮冰室
  •     愛文生
  •     盛記粥麵
  •     星洲總廚
  •     Aya 彩
  •     Hohon Eatery
  •     何車車仔麵
  •     Goobne
  •     餃掂手工餃子雲吞專門店
  •     NOSH
  •     王林記潮州魚蛋粉麵
  •     麥奀雲吞麵世家
  •     金飯館
  •     老馮茶居
  •     哥哥添飯•妹妹泡茶
  •     Pici
  •     楚撚記大排檔

 

下一頁：2024戶戶送外賣美食100強美食推介

 

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