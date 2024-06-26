「點心債」同「點心」的關係

大家可能會聽到一些有關「點心債」的報道，大家對這個名詞都可能耳熟能詳。「點心債」亦即「點心債券」，其實就是離岸人民幣債券的統稱。

那為甚麼其會被叫「點心」？一般而言，債券通常都會以發行地的特色來命名，而在香港，就用了「點心」來命名這個在香港發行，但以人民幣計價的債券。

「點心債」其實早在2007年便開始發行。最初只在香港發行 ，但之後擴大至其他地方，例如新加坡、倫敦等。當時的發行人只限於中資金融機構，幾年後，發行人資格放寬至全球任何一家公司，麥當勞就於2010年8月成為首家發行「點心債」的外國公司。

自2007年問世後，受惠於當時人民幣升值趨勢，「點心債」市場一直快速擴張。但在2015年人民幣匯改後，打破了其單邊升值預期，「點心債」發行一度低迷。近年，點心債的發行又再度熾熱起來，海外發行人更積極，截至2023年末，境內外機構已累計在香港發行近1.9萬億元「點心債」。值得一提的就是，「點心債」去年的發行額度超過3500億人民幣，總共203筆，發債金額和發行量均創歷史新高，目前香港是全球最大的離岸人民幣交易市場。

自2022年開始，點心債市場之所以再次回暖，主要原因有二。第一，自22年美國開始快速加息，以致美元債發行成本快速攀升。為了降低融資成本，企業會發行「點心債」， 通過交叉貨幣互換（cross currency swap）或者美元兌人民幣掉期，再轉換成美元，這成本會比直接發行美元債券要低70至100個基點。第二，隨著中國內地和香港債券通南向交易的開啟，內地資金流入香港也推升了人民幣資產的投資需求。

「點心債」市場目前的評級機制尚未完善，不少企業在通過境外子公司發行點心債券時，都沒有向評級機構獲取信用評級，但很多母公司都有投資評級，投資者可參考其母公司的評級。

總括而言，自2022年美元融資成本快速攀升後，「點心債」的發行步伐明顯加快，進一步刺激人民幣的外匯交易，也令人民幣更加國際化。加上當時投資者對內房離岸美元債的信心跌到谷底，亦導致亞洲高收益債券市場急劇萎縮，令相對穩定的人民幣資產，對於債券發行人和投資者來講顯得更加吸引。