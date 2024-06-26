英格蘭悶蛋，法國無睇頭；葡國夠強勢，比軍靠運氣

之前兩星期已經講過，今屆歐國盃是：強隊歸位，黑馬不黑。但強隊是強，卻不見霸氣；黑馬瑞士奧地利，只是攪局而已。

分組賽已經進入尾聲，暫時已經出線的無一不是實力較佳者。例如同是三屆冠軍得主的德國和西班牙，開鑼前就已經講過，今屆兩隊主打年輕球員，中生代是輔助。

果然，兩隊在分組賽表現出色，順利首名晉級，證明兩隊開始復甦，即使今屆歐國盃未能捧杯，兩年後的世界盃都有望踢出好表現。

西班牙在小組賽傳球成功率超過90%，16次中目標入5球，場均入超過1.67球，命中率很高。柏迪和威廉斯兩個小將夥拍莫拉達頗有奇效，在進攻上西班牙有效率、有速度、有戰術，但8強有機會與德國相遇，精彩可期。

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葡萄牙表現同樣具有說服力，尤其中前場球員個個都叫有料到，老大哥C朗功架猶在，幾個中場球員，洛廸、般奴費蘭迪斯和班拿度斯華正直當打之年，8強在望。

C朗在上一場單刀竟然傳波給隊友攻門，這是以往C朗鮮有的做法；但願他真的明白團隊勝利比自己榮譽重要。今屆葡萄牙幾個小將表現不俗，例如效力AC米蘭的利奧，有技術有速度，唯獨射門技術需要努力改善，今屆與C朗搭檔，有望再進步。

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荷蘭踢得出色是意料之外，由於過往多數是雷聲大雨點小，今屆開賽前其實鮮有人寄予厚望。

但兩場過後，荷蘭表現平實，而且球員們個個都是工兵型，非常爛打。可惜昨夜竟然敗給奧地利，破了30年未輸給對手紀錄，淪為小組第3位出線。若跌入上線，16強將會面對西班牙、之後還有德國，四強不是葡萄牙便是法國，關關難過。

反而跌入下線還有機會，雖然16強對手不是英格蘭就是E組首名，之後可能海濶天空。

缺少最有天份的法蘭基迪莊，荷蘭反而未受影響。中場用維拿杜姆、韋爾文等工兵反而收到奇效；前鋒線未算頂級，所以昨晚未能繼續攻破防守不算頂尖的奧地利的大門。缺少星級球員，是荷蘭最大的弱點。

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雖然說是強隊歸位，但鋒芒不再，例如法國和英格蘭。

法國暫時表現略為保守，甚至似是未盡全力，結果跌至小組第二，有點意外。

但賽期短、賽時多，踢淘汰賽最忌一開始博盡；法國隊今屆似乎是留前鬥後，戰術上偏向穩陣，但整體表現平穩，仍是8強之選。

無論是卡馬維嘉、曹亞文尼抑或簡迪，今屆法國隊中場創造力不足，比較能在中場扭轉劣勢的，只有基沙文和拉比奧特，不過兩人年紀較大，提到淘汰賽階段，體力可能跟不上。

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至於英格蘭，好聽點說是小組賽不敗，但現實是擁有豪華中前場、幾位年輕球員都是自己球隊必然正選，而且在英超踢得非常出色；這樣的陣容，英格蘭竟然3場只能攻入2球？不得不說令人失望。

不過，如果球迷記得，2016年的歐國杯冠軍葡萄牙，當年都是一直靠穩守突擊殺入決賽，保守戰術雖然沉悶，卻十分奏效。

現任領隊修夫基令人失望，但同樣曾任英格蘭領隊的艾歷臣就令人懷念。他被確診患癌，只剩一年生命；早前碧咸帶同一支與他出生年份一樣的紅酒去探望他，令艾歷臣十分感動。即使艾歷臣當年帶隊也不算非常出色，但一眾球員的人情味，卻令人窩心。

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至於已經篤定在16強對碰的組合中，意大利有韌力，不容小看；瑞士攻守兼備，不易應對；這一場較量相當有睇頭。不過，勝出者有望與英格蘭在8強相遇，又是一場提早出現大戰。

略為可惜是過去兩屆大賽變現出色的克羅地亞，因為球員年紀漸大，加上身處死亡之組，出局無可奈何。球員水準不俗的蘇格蘭首場慘敗，開局太差影響士氣和信心，最終只能包尾，也是讓人惋惜。

今晚E組和F組仍有賽事，比利時應該能擊敗烏克蘭，畢竟實力較高，保持首名晉級，萬一和波都有機會以最佳第三名出線，但後面的走線就兇險得多。葡萄牙小組首名沒有意外，但就會與法德西同邊，好戲連場。

今屆強弱不懸殊，隊隊有睇頭，即使烏克蘭、奧地利，甚至以往被視為魚腩的阿爾巴利亞，今屆都是先入波才被反勝，證明歐洲各國的足球實力逐步拉近，也證明足球全球化的成功，更多的外流球員，提升實力之後，即使弱國也能出強隊，這才是真正的足球魅力。

奧地利昨晚擊敗荷蘭，壓過荷蘭和法國首名出線。其實奧地利的球員和瑞士的情況非常相似，大部分球員在德甲效力，例如薛比薩、巴姆加特拿是踢過拜仁和萊比錫等，習慣高強度比賽，有力成為今屆的奇兵。

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