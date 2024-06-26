  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Watches & ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
飛凡年輕夢
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

26/06/2024

【平凡人．不凡事】港青成內地律師！ 廣州執業林廣健：「能力決定你的下限，機會就決定你的上限，在機會來臨之前，好好提昇你的能力。」

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

 

北上創業打拼的港人，不但要克服兩地文化差異，也要面對跨境法律難題。在重慶西南政法大學畢業的香港青年林廣健Elvis，現在在廣州一間律師事務所工作，多年來一直為港資企業擔任法律顧問，提供開業、融資、稅務籌劃等企業法律服務。Elvis希望運用自己學到的知識，為在內地追夢的港人提供最強後盾！

Elvis在內地知名法律學府西南政法大學畢業後，選擇到廣州成為職業律師，但是就業初期卻遇上重重困難。幸好，機會是留給有準備的人，數年前在知名度並未打開之前，他決定再進修，修讀暨南大學政治學博士學位，實習期間遇上同樣來自香港北上創業的先行者，他的恩師孫弘睿。

人在異鄉的他得到恩師雪中送炭，Elvis深為感動，更加令他覺得要向北上的港人伸出援手，在內地生活的第12個年頭，Elvis多次為港人解決跨境法律問題，每個案件均對他意義非凡。事業走上軌道，Elvis現在還有另一個身份，就是粵港澳青年創業導師，為港澳青年分析創業前景以及內地法律問題。

作為過來人，他認為：「能力決定你的下限，機會就決定你的上限，在機會來臨之前，好好提昇你的能力。」

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

WoW WoW星期三：健康網購產品低至$99 (只限今天) ► 火速行動

我要回應
更多飛凡年輕夢文章
更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

移民成美大選關注點，美墨恩仇再現

26/06/2024 18:51

大國博弈

FX MONDAY｜日圓(JPY)弱不見底？｜美匯(DXY)...

24/06/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk