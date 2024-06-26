移民成美大選關注點，美墨恩仇再現

美國總統拜登在大選活動即將展開之際，大打移民牌。眾所周知，墨西哥邊境非法移民一直困擾美國，同時也是每屆大選的重大議題。拜登早前宣布大赦50萬非法移民，凡是和美國公民結婚的非法居留者，可按程序獲合法身份，這明顯是要在移民社區中爭取更多選票；但另方面拜登又宣布目前為止最嚴厲的移民政策之一，即全面禁止非法越境移民尋求庇護，其劍直指和美國南部接壤的墨西哥。

拜登禁止非法越境移民尋求庇護，主要針對和美國南部接壤的墨西哥。(AP)



說起美墨這兩個國家，歷史上充斥著許多恩怨情仇，先不說美國在18世紀美墨戰爭時奪取了不少墨西哥土地，僅在經濟方面，墨西哥人認為美方一直吸著墨西哥的血，因此在民間裏有個順口溜：「離天堂太遠，離美國太近」。這番話除了指在地理上與美國相連外，也指和美國在政治和經濟上的密切關係。



美國自20世紀初在門羅主義下視墨西哥以至整個拉丁美洲為美國的「後花園」，這個後花園的存在乃為美國的經濟發展和地緣政治利益服務，因此美國必須在該地區的政治領域發揮最大的影響力。舉個例子，在1994年和墨西哥簽定的《北美自由貿易協議》，便令墨西哥未見其利、先見其弊。今年剛好是該協議簽定30周年，兩國再次為該協議條款起爭執。



即將卸任的墨西哥總統洛佩斯，早前便和美國大打玉米貿易戰，他下令禁止美國基因改造的玉米入口，令美國暴跳如雷。事實上，兩國的玉米戰由來已久，今次再度升級。



墨西哥是公認的玉米發源地，玉米是當地主要糧食，亦是世界主要糧食之一。經過數萬年的發展，該國擁有60多個不同的玉米品種和數千樣產品。長期以來，這些玉米構成了和諧的生態系統，但基因改造玉米一出現，便逐漸影響著玉米的自然生態。

墨西哥被公認是玉米的發源地，有逾60個不同品種。(AP)



當《北美自由貿易協議》30年前一推出，不少評論認為這是一紙由美國單方面定立的不平等貿易協議，卻有墨西哥親美右翼總統背書，而其中有條款規定墨西哥必須取消對該國農民補貼，但美國卻可保留對美國農民的玉米補貼，這立刻令墨西哥本土的玉米產業遭受毀滅性的打擊，多年以來該國玉米農民掙扎求存。



其後美國發展出高產量的基因改造玉米，一直要求大幅度輸入墨西哥，這除了打擊墨西哥農民生計外，一旦與墨西哥的天然玉米進行雜交，這將對玉米的遺傳基因有深遠衝擊。當玉米發源地受到威脅，世界上其他玉米也難逃損失。



協議前，墨西哥的玉米產量一度排到世界第四，協議後，該國一下子成為了世界第二大玉米進口國。當墨西哥左翼總統洛佩斯上台後，便力抗美國基因改造玉米入口，繼而再次和美國爆發玉米戰。今年6月初墨西哥大選，洛佩斯的戰友辛鮑姆勝出，將成為該國首位女總統，她已表示會繼承洛佩斯的政策。相信屬左翼陣營的辛鮑姆上台後，仍會繼續這場玉米戰。

墨西哥擁有石油資源，但缺乏技術獨力開採，須與美國企業合作。(AP)

直至目前為止，墨西哥是美國全球第三大貿易夥伴，前者雖是產油國，卻又是後者石油的最大輸出國。諷刺的是，因墨西哥缺乏相應的技術，惟有依靠美國提煉原油再輸入，油價已翻了幾番。在墨西哥，大家都抱怨油價太貴，老百姓未能從產油工業得益，反之加大了貧富差距。墨西哥普羅大眾多年來都在指摘美國跨國企業操控墨國最大的天然資源——石油，他們認為，過去的右翼總統和美國官商勾結、腐敗無能，只淪為美國的傀儡。



墨西哥選民終於在2018年選出洛佩斯，挑戰美墨兩國由來以久的關係，直到今年大選前，他的支持度仍有六成多。日前洛佩斯向美國繼續發炮，指美方批評墨西哥的司法改革，將引發美墨邊境更為混亂，破壞美墨關係，他反批評美國持門羅主義心態，企圖干涉墨國的改革。



辛鮑姆今年10月接任後，相信她極可能成為洛佩斯2.0，美國關注她會否檢視《北美自由貿易協議》。該協議在1994年正式生效後，便把美墨漫長的邊境地區，成為美洲規模最大的血汗工廠，來自墨西哥窮困地區的居民，紛紛跑到邊境尋找工作，而美國廠商也前來尋找廉價勞工，一時間，自由貿易製造了很多幻想，與此同時，邊界線卻出現更嚴密的鐵絲網、更堅實的圍牆。

辛鮑姆將於10月接任墨西哥總統，料會跟隨現任洛佩斯的反美立場。(AP)



自此，美墨兩國除玉米戰外，也爆發邊境戰。美國不斷收緊移民政策，明顯是衝著墨西哥而來，兩國接壤的邊境經常發生流血事件，引發出不少悲劇。美國軍警在邊境上嚴守著，恐防墨西哥的混亂狀態如傳染病般蔓延到美國境內去，例如走私販毒、黑巿勞工、偷渡者⋯⋯



今年美國的大選，無論是民主黨或是共和黨、拜登還是特朗普，他們在美墨邊境政策上將不會有何分別。「要錢不要人」，墨西哥人經常把這句話掛在口邊，來指控美國。墨西哥的「亂」與美國有多大關係？「離天堂太遠，雖美國太近」，墨西哥可算是拉美地區的一個殘酷寫照。