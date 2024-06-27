若問投資者，21世紀最貴將會是甚麼，金、股、匯、債？全都不是，是人才。科技、創新產品不貴嗎？貴，但科技創新的來源是甚麼，還不是人才？今時聽港府天天喊著「搶人才」，但比起30多年前，在列強環伺下，中國那場「搶人才」是更有策略，值得港府細思。

1991年，前蘇聯解體後，俄羅斯及其他獨聯體國家以為依照西方國家的震盪療法（或「休克療法」），便可讓國內經濟像火鳳凰般，浴火重生。不料開放物價後，卻令物資短缺，物價飆升，經濟崩潰，「民不聊生」正是前蘇聯解體後社會的寫照。

前蘇聯在重工、軍工方面的力量，一直非常優越。冷戰時期，前蘇聯就是憑藉軍事與科技的優勢，才可與美國抗衡，但民生所依靠的輕工業力量，卻乏善足陳。蘇聯變天，冷戰結束，原東歐陣營「被預期」與美歐國家一體化，「世界大同」了，還打甚麼仗？

冷戰結束 軍工衰落

巔峰時期的蘇聯，科技人才佔全球人才的四分之一！蘇聯解體，俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯以及其他獨聯體國家積極去軍工化，沒有定單就等於沒有收入；軍工產能自然不能被消化，也就難以維持，導致原本屬前蘇聯的軍工企業，需要重組、停辦、倒閉，甚至破產。

在前蘇聯地區，龐大的軍工產業不再受到重視，軍工產品--武器的地位也從天上跌下來。更因它具危險性，以及它佔用空間和維修保養，需要一大筆成本，所以絕大部分的武器及軍事裝備，都會賤賣。

據說，當年前蘇聯賤賣武器的一個結果，就是連百事可樂也可單憑汽水，而換來了17艘潛艇，巡洋艦、護衞艦及驅逐艦各一，共20艘艦艇，晉身為世界上第6大軍事力量！於是，百事可樂的高層便嘲諷時任美國國家安全顧問，說：「我們比你們更快解除蘇聯的武裝！」，汽水換武器，甚麼世界？

成功搶人 回報更高

在這背景下，頂級軍工的專家、科學家、教授等科技人才失業，有尖端科技的工程師更陷入赤貧。沒有飯吃，基本生活沒法保障，這批專家、科學家就像失業的普通打工仔一樣徬徨。

身處蘇聯政經形勢巨變，時任中國駐蘇大使吳虹濱，向中央發了急電，傳遞了兩個信息。其中一個是：快來搶人！炒股有撈底，人才，尤其是頂級的優質人才，若可撈到，對國家或地區而言，回報更高。

90年代初，中國工業的基礎仍很薄弱，這可追溯至1950年，美國對中國實施全面封鎖和禁運的「巴統封鎖」（見另文）。中國的工業及軍工技術的發展，一直處於樽頸，難以突破。但前蘇聯解體，卻為中國帶來了「搶人才」的契機。

無心插柳 大國崛起

單是1991年，中國便搶得超過200名軍工頂級專家，其中包括中國第一艘航母設計師、頂級的焊接專家，以及全球最大運輸機設計師等，造就了中國日後研發出不少先進武器，與美國抗衡。

冷戰結束，美國還以為解除了前蘇聯的軍事威脅，就可稱霸世界，卻促成了中國的軍工發展，而成為另一個軍事威脅，壞心腸的人是沒有好報的。幾十年星移物換，人類卻還沒有汲取到歷史不變的教訓。

至於當年中國是用了甚麼策略去搶人才，搶得的數量遠勝於西方國家，讓前蘇聯的頂級科技專才歸附，以及中國今時的武器及軍備，有多少蘇俄基因在內，明天（28日）續。

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巴統封鎖

「巴統」即「巴黎輸出管制統籌委員會」的簡稱，原是美國於1949年秘密成立的國際組織，總部設於巴黎，有17個成員國，旨在對社會主義國家進行貿易限制和禁運。

1950年12月，美國公布了《凍結中朝資產條例》，對中國及其國民在美國境內所有資產及其權益進行凍結。影響之下，一些西方國家也不同程度的對中國實施了禁運，對中國造成了非常不利的影響。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)