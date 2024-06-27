  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

27/06/2024

中國軍工靠搶人才

#財金大勢 #人才 #軍工 #巴統 #蘇聯 #航母 #軍備 #搶人才
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　若問投資者，21世紀最貴將會是甚麼，金、股、匯、債？全都不是，是人才。科技、創新產品不貴嗎？貴，但科技創新的來源是甚麼，還不是人才？今時聽港府天天喊著「搶人才」，但比起30多年前，在列強環伺下，中國那場「搶人才」是更有策略，值得港府細思。

 

　　1991年，前蘇聯解體後，俄羅斯及其他獨聯體國家以為依照西方國家的震盪療法（或「休克療法」），便可讓國內經濟像火鳳凰般，浴火重生。不料開放物價後，卻令物資短缺，物價飆升，經濟崩潰，「民不聊生」正是前蘇聯解體後社會的寫照。

 

　　前蘇聯在重工、軍工方面的力量，一直非常優越。冷戰時期，前蘇聯就是憑藉軍事與科技的優勢，才可與美國抗衡，但民生所依靠的輕工業力量，卻乏善足陳。蘇聯變天，冷戰結束，原東歐陣營「被預期」與美歐國家一體化，「世界大同」了，還打甚麼仗？

 

冷戰結束　軍工衰落

 

　　巔峰時期的蘇聯，科技人才佔全球人才的四分之一！蘇聯解體，俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯以及其他獨聯體國家積極去軍工化，沒有定單就等於沒有收入；軍工產能自然不能被消化，也就難以維持，導致原本屬前蘇聯的軍工企業，需要重組、停辦、倒閉，甚至破產。

 

　　在前蘇聯地區，龐大的軍工產業不再受到重視，軍工產品--武器的地位也從天上跌下來。更因它具危險性，以及它佔用空間和維修保養，需要一大筆成本，所以絕大部分的武器及軍事裝備，都會賤賣。

 

　　據說，當年前蘇聯賤賣武器的一個結果，就是連百事可樂也可單憑汽水，而換來了17艘潛艇，巡洋艦、護衞艦及驅逐艦各一，共20艘艦艇，晉身為世界上第6大軍事力量！於是，百事可樂的高層便嘲諷時任美國國家安全顧問，說：「我們比你們更快解除蘇聯的武裝！」，汽水換武器，甚麼世界？

 

成功搶人　回報更高

 

　　在這背景下，頂級軍工的專家、科學家、教授等科技人才失業，有尖端科技的工程師更陷入赤貧。沒有飯吃，基本生活沒法保障，這批專家、科學家就像失業的普通打工仔一樣徬徨。

 

　　身處蘇聯政經形勢巨變，時任中國駐蘇大使吳虹濱，向中央發了急電，傳遞了兩個信息。其中一個是：快來搶人！炒股有撈底，人才，尤其是頂級的優質人才，若可撈到，對國家或地區而言，回報更高。

 

　　90年代初，中國工業的基礎仍很薄弱，這可追溯至1950年，美國對中國實施全面封鎖和禁運的「巴統封鎖」（見另文）。中國的工業及軍工技術的發展，一直處於樽頸，難以突破。但前蘇聯解體，卻為中國帶來了「搶人才」的契機。

 

無心插柳　大國崛起

 

　　單是1991年，中國便搶得超過200名軍工頂級專家，其中包括中國第一艘航母設計師、頂級的焊接專家，以及全球最大運輸機設計師等，造就了中國日後研發出不少先進武器，與美國抗衡。

 

　　冷戰結束，美國還以為解除了前蘇聯的軍事威脅，就可稱霸世界，卻促成了中國的軍工發展，而成為另一個軍事威脅，壞心腸的人是沒有好報的。幾十年星移物換，人類卻還沒有汲取到歷史不變的教訓。

 

　　至於當年中國是用了甚麼策略去搶人才，搶得的數量遠勝於西方國家，讓前蘇聯的頂級科技專才歸附，以及中國今時的武器及軍備，有多少蘇俄基因在內，明天（28日）續。

 

………………………………………

　

巴統封鎖

 

　　「巴統」即「巴黎輸出管制統籌委員會」的簡稱，原是美國於1949年秘密成立的國際組織，總部設於巴黎，有17個成員國，旨在對社會主義國家進行貿易限制和禁運。

 

　　1950年12月，美國公布了《凍結中朝資產條例》，對中國及其國民在美國境內所有資產及其權益進行凍結。影響之下，一些西方國家也不同程度的對中國實施了禁運，對中國造成了非常不利的影響。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》情緒勒索任何關係均有機會發生　如何走出情緒勒索循環？► 即睇

我要回應
更多缸邊隨筆文章

你可能感興趣

#財金大勢 #人才 #軍工 #巴統 #蘇聯 #航母 #軍備 #搶人才
更多財智文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

亞洲追求「王道蕩蕩」，大國無懼「孤家寡人」

27/06/2024 15:50

大國博弈

FX MONDAY｜日圓(JPY)弱不見底？｜美匯(DXY)...

24/06/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk