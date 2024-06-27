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27/06/2024

Mr.樂隊 | Dash召集樂隊合體獨欠Alan！MJ指曾用盡錢財捧紅某女歌手：最後自己甚麼也得不到

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　　樂隊Mr.由主音歌手布志綸Alan、節奏吉他手黎澤恩Ronny、主音吉他手譚傑明MJ、貝斯手譚健文Dash及鼓手杜志烜Tom組成，2008年簽約環節唱片正式出道，他們推出的歌曲《如果我是陳奕迅》、《Everyone》、《黑色狂迷》、《想太多》等等，大受歡迎，年內更三度開紅館演唱會。不過自從2015年，成員們因與唱片公司約滿而分道揚鑣，Alan率先以單飛身分繼續發展，其他成員就轉為幕後或開製作公司搵食，不過五人堅稱從沒解散。

 

 

　　近日，抗癌成功的Dash再次投入音樂工作，並將於8月23日在廣州中央車站舉辦「曲詞編監唱作音樂分享會」，召集Mr. 將再次「合體」唯獨欠Alan一人。其實Dash因4年前確診患上鼻咽癌，抗癌期間甚少公開露面，身形都明顯消瘦不少，近來他似乎身體開始恢復，除了在澳門開設飯團小食店做老闆外，亦慢慢開始重拾健身運動，並預告今年會投入運動和音樂生活，果然言出必行。他分享做Gym的影片，「事隔一年，終於有機會健身，係一個好開始去搵返失去咗嘅肌肉+體能，順便當溫習，溫夠先至教，有教無’累’，不過第一日已經… 」

 

 

　　Mr. 四子Dash、Tom、Ronny和MJ近日都落力為今次音樂會宣傳，亦有不少餓足多年的Mr.歌迷表示非常期待。MJ在微博撰長文表達感受，其中一兩句說話，竟然引起歌迷的猜想。他留言說：「差不多五年沒有更新，主要的原因是那個時候我對於自"在音樂圈"工作這件事曾經真的徹底心死了，自從我們樂隊無限期停止營運後 (並沒有解散）。我為了要留在音樂圈，曾經自組音樂公司為女歌手出歌，用盡錢財，身邊人脈，成績非常好卻最後自己甚麼也得不到。然後經營一隊年輕樂隊，卻遇上全世界停頓2年，最終也終止合作。到最後我覺得自己能做的都做了，除了微搏，其他社交媒體我都停止發貼一年多，為了自己可以專注練習紋身。我花了整整一年時間 (2020 ~ 2021）苦練， 到現在在香港有了自己的紋身店，紋身團隊，過著只靠自己養活自己的生活，感謝那些在幾年來放棄我的人，好讓我找回自己。然後生活安頓下來，我開始想起音樂了，也碰巧好友Dash舉辦了一個音樂分享會，邀請了幾個Mr.樂隊成員一起演出，這是一件對大家來說也是很快樂的事，但最近在各留言區卻湧出幾個惡意抹黑的留言，我不希望支持者會這樣分裂下去。這幾年來關於我們的傳言有很多，我都沒有理會，但越來越多不實的傳言，如果到有必會回應的時候，我會在這裡說出真相，以證視聽。823見。」

 

　　不少樂迷都留言稱期待今次的「重聚」，亦有不少人估MJ口中的女歌手和年輕樂隊，矛頭直指向陳蕾和Pandora，「陳蕾唔係MJ賞識帶出來的人嗎？」、「以為佢哋關係應該幾好」、「第一次認識（陳蕾）這個名字，開始留意這個名字，的確在MJ微博！」、「女歌手？說的是這位吧！@陳蕾PANTHER」、「陳蕾吃完就走的確抵鬧」、「應該是陳蕾吧，還有潘多拉樂隊，Mr.是大學追到現在，追了好多個演唱會，現在都做了爸爸了，Mr.的經歷就像自己一樣，浮浮沉沉起起落落，希望五子能重新出發！」等等。

 

轉載自: 晴報

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