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27/06/2024

炎明熹親筆信安撫Fans！暗指離巢消息失實？會積極配合公司：忠於自己

#聲夢傳奇 #娛樂 #炎明熹 #TVB #歌手 #電視台 #晴報文章 #影視娛樂
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　　炎明熹（Gigi）上星期突然傳出因不續約無綫而被「雪藏」，缺席6月23日舉行的《十大中文金曲頒獎典禮》，有趣的是Gigi的經理人公司TVB、經理人及四方八面都有不同的回應，全部都沒有正面確定或否認，令傳聞甚囂塵上。Gigi為安撫擔心不已的粉絲「Gi炎粉」，決定用三頁手寫信親自剖白心情，正式開腔回應事件。

 

　　Gigi炎明熹憑TVB舉辦的歌唱比賽《聲夢傳奇》一炮而紅，更獲安排到內地發展，令其人氣急升，獲得不少中港兩地粉絲擁戴。自從「不續約」及「被雪藏」等傳言流出，Gigi一直都保持緘默未有作出任何回應，繼撰長文分享自己跟九展的緣份之後，她終於「打破沉默」，以親筆手寫信給歌迷交代自己的心情，不過字裡行間仍然帶有多多少少「未知之數」。

 

 

　　Gigi親自寫信給粉絲們，內容長達三頁紙，不過轉個頭又刪走親筆信。她在信中近日有很多關於她的報道，多謝大家關心，所以都想向「Gi炎粉」及「小火苗」（粉絲暱稱）親自交代，免得大家為她擔心，Gigi寫道：「為免大家因為外間的不正確消息及不必要的猜測而產生誤會，所以想藉此機會向各位朋友們直接表達我嘅諗法和想法：目前只想着眼認真努力工作，做好每一件事。感激公司一直以來的關愛照顧，珍惜公司給予的每次機會。對於公司任何安排都會積極配合跟隨。尊重公司，從未有亦未準備接觸公司以外任何的第三方。」以上看似否認離巢，會繼續跟TVB合作，不過隨後她又寫道：「成年之後，其實自己有很多想法，也開始獨立自主，雖然真的不容易，但會忠於自己，聆聽自己的聲音，隨心而行。」莫非，自主想法就是希望擁有話事權？

 

 

　　信中她亦多謝工作人員、老師、家人等對她的愛護：「所以我會很在意大家因為外間一些流言蜚語為我而擔心及傷心，我知道自己經驗同歷練有限，有好多事情未必懂得如何妥善處理，希望以後可以更加好好地學習，努力改善不足之處。最後衷心多謝你們的留言鼓勵及支持，感激有你們成為我的最強動力和後盾。（字體有點不堪入目，請見諒）（已寫了幾張紙）」另外，Gigi周六（29/6）將獲邀出席公開活動，似乎以行動打破被雪藏的傳聞。

 

 

轉載自: 晴報

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