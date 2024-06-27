27/06/2024
比比星期四｜美匯走強 金價失守2300美元｜北京樓市鬆綁有啟示？｜波司登曾升逾8% 業績有何亮點？
嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑
受到美元(DXY)及美債息上升所拖累，金價失守2300美元，一眾金礦股亦趁機回調，可吼位部署？日圓(JPY)兌美元一度跌穿160關口，創38年低，市場關注日本央行會否採取干預措施，對環球資產市場有何影響？低價買入日圓最後機會？繼上海、深圳、廣州後，北京樓市終迎來鬆綁，多地輪流鬆綁，惟內地樓市銷售情況並未有大幅度改善，內房股難免持續受壓？波司登(03998)早段曾升逾8%，高見4.7元，業績有何亮點？
影片網址：https://youtube.com/live/obe-Zzpr4mA
►把時間軸拉到01:45開始 — 節目開始
【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
提提大家，我們由即日起已暫停Facebook直播，一齊集中在YouTube交流互動，或者去etnet TV睇直播都可以！
─────────────
【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！
節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z
─────────────
更多精彩節目：
直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62
─────────────
喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8
《說說心理話》情緒勒索任何關係均有機會發生 如何走出情緒勒索循環？► 即睇