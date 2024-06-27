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27/06/2024

比比星期四｜美匯走強 金價失守2300美元｜北京樓市鬆綁有啟示？｜波司登曾升逾8% 業績有何亮點？

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　受到美元(DXY)及美債息上升所拖累，金價失守2300美元，一眾金礦股亦趁機回調，可吼位部署？日圓(JPY)兌美元一度跌穿160關口，創38年低，市場關注日本央行會否採取干預措施，對環球資產市場有何影響？低價買入日圓最後機會？繼上海、深圳、廣州後，北京樓市終迎來鬆綁，多地輪流鬆綁，惟內地樓市銷售情況並未有大幅度改善，內房股難免持續受壓？波司登(03998)早段曾升逾8%，高見4.7元，業績有何亮點？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/obe-Zzpr4mA

 

►把時間軸拉到01:45開始 — 節目開始

 

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