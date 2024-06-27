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27/06/2024

亞洲追求「王道蕩蕩」，大國無懼「孤家寡人」

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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

 

正當中國全力控管南海緊張局勢之時，俄羅斯總統普京的專機上周先飛向東北亞的平壤，再轉往東南亞的越南。這個敏感的時間點，提醒我們必須把普京的到訪亞洲，和中國面對的周邊緊張局勢聯繫起來，才能更全面透視當前由東北亞至南海的地緣政治「風景線」。

 

普京訪問朝鮮，金正恩親自迎接（美聯社）

 

 


　　東北亞至南海這條線，正巧就是上世紀中葉美蘇爆發冷戰，兩國將陣營對抗由歐洲引向遠東，最終迫使新中國在此成立之初就捲入朝鮮戰爭，美國自此在西太平洋緊緊扼制著中國出海口的所謂第一島鏈。

美俄觸動西太平洋地緣政治

　　就在普京訪問亞洲之際，位於中國京畿門戶之外的朝鮮半島，再次感受到俄烏戰爭傳來的衝擊波。當北約和俄羅斯均發出核戰戒備警號之時，朝、韓兩國各自選邊站，或為盟國提供軍火，或蓄謀將半島核對峙升級。以美國為首的域外國家，同時在南海鼓動民族主義情緒，支持小馬可斯當局帶頭挑戰中國的領海九段線邊界。

　　在此緊張局勢下，美俄兩國在沿東北亞至南海這條線上的任何動作，無論是俄總統專機降臨朝、越，還是美國軍艦為小馬可斯隔空打氣，都直接觸及中國的西太平洋地緣戰略利益。外界若仍以冷戰時期陣營對抗的舊思維，來判斷中國是親俄還是親美，都顯得既不合時宜，又落後於形勢。因為，中國及鄰國的當務之急，正正是防範冷戰式陣營對抗重演，破壞地區穩定，對中國的新質生產力發展、相應產業鏈的生成、新興市場的拓展形成干擾。

　　更何況，北京自美蘇冷戰年代就主張不結盟政策。以朝鮮半島局勢為例，早在1950年新中國成立之初，志願軍跨過鴨綠江之前，中南海也經過激烈的內部討論。最終促使志願軍參戰的原因是多方面的，這包括朝鮮在克里姆林宮默許下盲目冒進，一再忽略北京發出的，美軍即將參戰的警告，結果被美軍從仁川登陸，攔腰截斷其南下攻勢；二是麥克阿瑟得勢後也無視北京的警告，不僅揮軍越過三八線，更執意把戰火擴大到中國東北。

　　朝鮮人民軍的潰敗，和麥克阿瑟的野心給新中國帶來兩大危險：一方面固然是麥克阿瑟在所謂共和黨「台灣派」國會議員支持下，不受民主黨總統杜魯門制約，蓄意把戰爭引向中國境內；另一方面則是，一旦朝鮮全境被佔領，金日成極可能試圖退入東北建立流亡政府，而蘇聯亦因此可能以「協防」為由，要求在東北長期駐軍，導致東北淪為美蘇對抗的前沿。

 

普京為金正恩駕車以展示雙方友誼（美聯社）


美、蘇兩大陣營誤判導致志願軍入朝作戰

　　這個局面迫使北京把軍事力量的紅箭，從南下台海改為回防東北。當美軍前鋒抵達中朝邊境之際，北京也終於下達了志願軍跨過鴨綠江的命令。由此可見，志願軍入朝作戰，是美、蘇兩大陣營均對半島局勢做出嚴重誤判，且不理會北京警告的結果。而志願軍的參戰，不僅把半島的南北邊界重新撥回到三八線上，同時亦鞏固了東北的主權歸宿，從而得以重新建構京畿地區的戰略安全緩衝。

　　由此可見，中國當年一窮二白之時仍敢於出國參戰，並非充當冷戰陣營對抗的「出頭鳥」，而是有自身的切實戰略安全考量。正因為中國堅持獨立自主的安全戰略和外交政策，導致其後在相當長的一段冷戰時期，受到美、蘇兩大集團同時孤立，成了依賴自力更生的「孤家寡人」。

　　時隔朝鮮戰爭爆發74周年，歐洲的戰火再次促使美俄把眼光重新投向遠東，以減輕烏克蘭戰場的壓力。所謂「前事不忘，後事之師」，美俄均需避免再度對亞洲局勢發生誤判。如果無視北京的戰略安全底線，執意推動冷戰復活，最終將給自身帶來傾覆式的地缘利益損失。進一步說，北京如果真的「倒」向哪一方，實際上取決於美俄在中國周邊的政治活動，是執意窮兵黷武的「霸道」行逕，還是順應亞洲區域的「王道」政治哲學。

　　放眼今天亞洲各國，日韓等國面對經濟停滯不前，貨幣貶值，社會陷入少子化、高齡化的嚴重內捲，民生苦不堪言；東南亞等國本來累積了一定經濟基礎，可望加入產業升級的大軍以提升國力，但目前亦不斷受到國際間動盪局勢的干擾，從而波及其發展速度，進一步危及社會穩定。

 

普京由朝鮮轉抵越南，反映與北京的互信（美聯社）

 


亞洲需重建「王道」抵制「霸道」

　　基於中國與周邊國家共同享有儒家文化圈的歷史淵源，當前北京與區內各國最易於互相理解的共同政治語言，就是「大道之行，天下為公」。這種「王道」思想，和北京當前提出的「人類命運共同體」一脈相傳。而當代政治的「王道」，就是各國少搞集團對抗，合作推動「仁政」，不分彼此造福民眾。

　　這就是俄羅斯總統普京訪問亞洲的背景。雖然普京此行顯然是為了在俄烏陷入持久戰之際，打破西方孤立，擴大盟友陣營，但他在行程安排過程中，仍然小心翼翼避免觸犯北京的外交立場與戰略定位。這體現在一、他5月訪華時，並沒有順道訪問朝鮮，而是不惜大費周章，在時隔一個月後才飛抵平壤。這個時間安排，避免了被外間渲染成「中朝俄結盟」，加劇半島緊張對立，並影響中國與歐洲的關係。

　　其二，雖然普京與金正恩簽署協防條約，給予了平壤急需的安全保障，但僅限於防禦性質。普京在俄朝軍事技術合作問題上亦點到即止，僅表示在必要時不排除對朝提供先進武器，在最為敏感的朝核問題上亦三緘其口。

　　其三，當美國以共同防禦為誘餌，推動菲律賓在南海升級抗中之時，普京訪問了越南，與河內商討擴大能源、防務安全領域的合作，甚至醞釀開發核能等。凡此種種，想必都離不開北京的信任，才能順利推行。

 

中國海警在仁愛礁阻截菲律賓海軍（互聯網）

 


　　作為金磚輪值主席國的元首，普京料還會參與推動南海問題的對話。例如他很可能與越南討論了加入金磚的問題，並就南海緊張局勢交換意見。而在普京離開河內不久，越南外交部即表示，主張以談判對話來解決南海糾紛。

　　是以，中國西太洋一側國際地緣政治的演變，除了美俄兩國的主觀戰略意圖外，還看中國有沒有實力以「王道」思想，規範區域行事準則，這將是檢驗中國的大國實力的重要指標。相較於普京的審慎而行，美國當前仍堅持以一極霸權姿態，拒絕接受北京在自家門口製訂區域規則的資格，並因此不斷推動區域緊張局勢升級。

　　這才是導致當前中國與俄羅斯走近，與美國疏遠的根本原因，而非中國要找尋哪個山頭。反過來說，美俄任何一方如背離亞洲追求和平發展的整體利益訴求，中國作為區內大國，亦不應懼怕當「孤家寡人」，以求「無偏無黨，王道蕩蕩」。

 

 

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