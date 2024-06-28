美國成就了中國的軍工體

前蘇聯於90年代初解體之後，俄羅斯及其他獨聯體國家積極去軍工化，導致軍工、科技、航天等頂尖人才收入銳減，甚至失業。當年有國家領導人表示，那些都是窮十年之力，也無法培養出來的優秀人才，對中國是千載難逢的好機會。中國遂率先--搶，人才！

當年「殲-7」戰機其實已經過時，卻仍是中國空軍的主力，新一代「殲-8」只聊備一格：「殲-9」至「殲-13」項目都已胎死腹中，餘下「殲-10」也苟延殘喘。海軍的發展就更舉步維艱，欠缺的正是人才、技術。

搶人才 有策略

中國當年搶人才，很有策略：

1. 兵貴神速。前蘇聯的頂尖人才和「黑科技」（即超越前代的突破性創新科技），集中於俄、烏及白俄羅斯三地，負責搶人才的官員便兵分三路，同時搶人！三地當中，俄羅斯尤為重要，官員從滿洲里乘火車出發，取道西伯利亞，一星期後才到莫斯科。抵步後，便直接走訪軍工關鍵技術的人才。

2. 攻心為上。正是「先做人，後做事」，考慮到當地物資短缺，即使有錢可能也買不到物品，中國的官員就帶備了衣服、食品、香煙、朱古力等，當然還有美鈔現金。對當時生活已十分困難的軍工人才來說，衣、食等物資可能會比美鈔，更令他們感到中國「雪中送炭」的誠意。

錢非萬能 以誠打動

若論美鈔之多、給人才的待遇，當年中國怎比得上一眾西方先進國家？1990年，中國全年的外匯收入也只有56億美元，而人口就有逾11億人，如攤分外匯，每人僅約有5美元（即不足40港元）。今時在香港，還不夠吃普通的一餐飯！但錢並非萬能，誠心才可打動人。

3. 禮賢下士。中國這種傳統智慧與美德，在這場「搶人才」競爭的中期，才展露無遺。1991年冬天，即是蘇聯解體之後約一年，美、德、南北韓、以色列、新加坡等才如夢初醒，科研機構開始加入搶人才。其中以南韓最為直接，人才只要到南韓駐獨聯體各國的領事館報名，便可取得簽證、機票及一個月人工。

人工有級別之分，當年「一般」專家月薪定為1500至2000元（美元．下同），而「知名」的專家月薪則是3000至4000元；美、德以5000元「起錶」，但附帶條件就非常苛刻，還要有這樣那樣的證明，以確認報名者的「專家」身份。

你無伏特加 我送二鍋頭

先不說美、德等要求頂級專才自證為「人才」的做法帶侮辱性。即使是南韓，也只是被動地要人才來「求職」，這只是招聘會對普通待業人士的做法，渴求頂尖人才就要有「求人」的態度！延攬人才絕不是這樣，劉備三顧草廬的智慧與技巧，外國人就是學不來。那中國又怎樣做？

4. 直接上門。諸葛亮說，劉備不顧自己的尊貴身份，三次紆尊降貴，到簡陋的茅廬求見，才令他死心塌地，「鞠躬盡瘁」。中國官員其實只是學劉備，但能夠直接上門拜訪，則拜之前中蘇友好關係所賜。

前蘇聯曾為中國156項重點工程，提供工業支援，中、蘇相關官員和人才根本早有淵源，也熟悉，「朋友」登門造訪，「十分正常」。至於其他國家來人？「先生，貴姓呀？」然後，還靠以下技巧：

5. 酒酣耳熱講理想。前蘇聯地區民眾普遍喝伏特加，中國「朋友」則為他們帶來了「二鍋頭」，酒逢知己，何事不可談？當白酒化為熱血，談到蘇聯解體，雖令頂級人才的革命理想幻滅，但中國還是「紅色」的嘛，他們可到中國來，繼續為理想而奮鬥……

中國軍備 蘇聯基因

在意識形態上，前蘇聯的軍工頂尖人才普遍對西方國家都抱抗拒的態度，也擔心他們研製出來的武器，會被用來對付自己的國家、同胞及親友；反觀中國，他們就少了這重顧慮。

中國不但有個人出國的安排，還接受舉家移民。於是，成功招攬了大批專家到中國來，這批專家中，有：安-124及安-225大型運輸機、高能束加工技術、新材料等的頂級專家，而其他國家招募到的則不足100人。

隨著軍工專才來華，黑海造船廠（軍艦）、南方設計局（導彈）等核武、戰略武器的軍工技術也同時引進到中國來。中國不少武器、軍備都有前蘇聯的「基因」。（表）

30多年前一場前蘇聯軍工人才爭奪戰，由中國勝出，成就了近20年來中國軍工的迅速發展，使她原本落後世界20年的軍工水平，反超前領先世界。國家謀發展，要搶人才；今時香港也搶人才，企業何嘗不也要搶？文中提及的5點，能否成功運用，存乎一心--誠心求才。

美國解體了前蘇聯的軍工體，卻成就了中國的軍工體，美國怎想也想不到。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)