MIRROR成員Frankie傳與女友避走泰國！捱足五年、今年事業見起色！現形象插水網民提醒要醒覺

下月踏入36歲的MIRROR成員陳瑞輝（Frankie），因女友Christy被爆醜聞，令他自己也身陷出軌風波。事件發酵超過一星期，有報道爆料指他與女友飛泰國避世，他有份主演的ViuTV新劇《麻甩媽咪》拍攝亦無影，事業隨時因戀愛腦而玩完！

Frankie的女友Christy早前主動在網上現身後，即引來網民狂爆黑材料，Christy曾自認專做第三者外，更公開她與Frankie拍拖前的調情對話，間接爆出當時仍未跟前度分手的Frankie疑似出軌，令Frankie的專一乖仔人設崩壞。雖然他發聲明否認出軌，維護Christy，但網民再踢爆他講大話！

事業隨時玩完的Frankie仍然被戀愛腦佔據，不但未有跟禍水Christy分手，唔少粉絲解讀Frankie的聲明，認為他讚女方令他變得自信及積極，更令粉絲非常失望，引發脫粉潮，至今Frankie的IG followers已下降至24.9萬人，部分Frankie的粉絲應援站已停止更新，目前未知下月Frankie的生日應援活動會否繼續。

早前有報道爆料指，Frankie初期依然懶理醜聞，與Christy飛泰國旅行散心；但隨著Christy的黑材料越揭越臭，二人為避開傳媒，連原定本月20日回港的機票都取消，實行「逃避可恥但有用」。而Frankie本來有份主演新劇《麻甩媽咪》，與金像影后余香凝飾演夫妻，但劇集連日開工拍攝，完全不見Frankie蹤影，有傳他因醜聞形象插水，令他在《麻甩媽咪》的戲份亦被刪減。有網民認為Frankie捱足五年多，今年事業漸見起色，早前在《Katch the Pop》音樂會亦吸納新粉，誰知竟因戀愛腦而重創事業，有人希望Frankie醒覺，否則再拖下去事業只會真的玩完。



