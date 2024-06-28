職場女王Son姐 | 點解老細咁偏心？齋講唔做的人偏得老闆寵愛！職場殘酷現實︰從來不是誰比誰好的問題

點解老細咁偏心？這個是很多打工仔忿忿不平、解不開的的心結。「明明用盡了努力，明明事事都不計，為甚麼萬般忠心，都等於枉費？」

這個問題，以前我總會以人夾人緣、良禽擇木而棲、勉強冇幸福、揀工不如揀老闆，勸喻大家無謂多想，不必糾纏，疊埋心水搵過份工算數。只不過這個回答根本不是回答，因為解答不了為何老細會偏心，打工仔還是到底意難平。明明自己有貢獻，明明沒有做錯事，百般遷就萬般討好，鞠躬盡瘁死而後已，竟然都感動不了老闆？

反觀那些得把口、齋講唔使做，莫講貢獻，搞少點破壞到已經要劏雞還神的那些人，偏偏能得老細寵愛！做錯事的毋須承擔責任，做對事的反而要幫他們執手尾，千辛萬苦搞掂之後，功勞竟然屬於始作俑者？有苦勞冇功勞？怎可能服氣？

同樣困惑我一樣有，明明我是最打得、最靠得住的一個，場場硬仗二話不說落場拼命硬砌，置自身利益安危於不顧，只求打贏打仗。但次次打贏仗之後，竟然成了眾矢之的？其他人怎樣講我不管，亦不在乎；但老闆的態度、說話真的令我寒了心！都是為了公司、為了老闆好而做，結果得到的不是讚賞認同，是冷言冷漠對待，難受得無法用筆墨形容！

網上流傳過一個笑話，非常反映現實事實：老闆要請一位助理，3個最後入選者分別被委派了一個任務，3位入選者各出奇謀施盡渾身解數，用各自認為最好的方法鬥快把任務做好。結果獲聘的不是這3位，是好整以暇「事業線」最深長的第三者。

從來不是比誰更好的問題，是老闆究竟鍾意甚麼的問題。以公司利益為出發點，為了公司就是好、就是對？錯得很！公司好不好輪不到其他人來管，老闆爽不爽、開不開心才是最重要！一齊令老闆feel good的事情，是沒有對錯之分。不是投老闆所好，看老闆眉頭眼額及心情，只是針對執著對錯，做的不管是事情還是決定，結果全部只能都是錯的！殘酷現實是，只要不合老闆心意的，不管是人或事，做得愈多愈對，死得愈快愈慘烈！

結論就是：老闆根本冇偏心，只是自我的錯誤期望，捉錯用神，事與願違，實屬正常。