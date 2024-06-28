7.1回歸免費活動大公開！邊區海濱長廊上演無人機表演？中西區地標微型展、M+免費標準門票展覽！

7月1日是香港回歸祖國的日子，而今年回歸祖國的二十七周年，很多地方都有舉行活動。如果你當日剛好有空，可以留意以下多個免費活動，去散散步，感受一下氣氛！

7月1日是香港回歸祖國的日子，提到七一回歸，當然不可不提慶祝活動，當日有很多地方都有免費活動，今次就和大家看看有甚麽吸引的活動！即睇七一回歸免費活動！

「黃大仙Chill甜絲絲慶回歸」市集：甜品美食及消閒市集

時間：6月28日（星期五）下午2時至晚上10時、6月29日（星期六） 中午12時至晚上10時、6月30日（星期日） 中午12時至晚上10時、7月1日（星期一） 中午12時至晚上10時

地址：黃大仙廣場（黃大祠旁，途經黃大仙港鐵站A/E出口可直達會場）

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國旗、區旗旗海

地址：九龍城政府合署、柏麗大道、大埔墟街市、黃竹坑通往港鐵站行人天橋、橫跨香港仔海傍道及南寧街行人天橋、香港仔舊大街行人隧道、東區文化廣場



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慶回歸無人機表演

時間：2024年7月1日(星期一) 晚上8時半

地址：荃灣海濱長廊對出海面

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青協領袖學院「青協領袖學院同樂日」：免費藝術及遊戲體驗攤位



時間：2024年7月1日（一）上午10時至下午6時

地址：粉嶺馬會道302號香港青年協會領袖學院



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細看中西區微型展：展出22件微縮模型，當中有中西區重要地標及歷史建築，好像是文武廟、半山般咸道英皇書院

時間：即日至2024 年7月8日上午9時至下午9時

地址：金鐘太古廣場L1層Park Court

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香港科學館：常設展覽免費開放



時間：7月1日上午10時至晚上9時

地址：香港九龍尖沙咀東部科學館道二號

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M+：免費開放標準門票展覽（不含特別展覽）

時間：2024年7月1日上午10時至下午8時，最後入場時間為下午6時

地址：九龍博物館道38號西九文化區M+

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