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28/06/2024

歐國盃 ︳ 德西葡法比，上線有激鬥；英意對手弱，下線好輕鬆

#歐國盃 #比利時 #格魯吉亞 #法國 #葡萄牙 #Mikautadze #意大利 #足球 #英格蘭
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  • 主教練

    主教練

    教書時執教足球隊，亦奪得過全港冠軍。最大樂趣，是今天仍可在綠茵球場上奔跑和夜半起床看歐聯。

     

    過去兩屆世界盃，均凖確預測8強至冠軍誰屬。作者擅長以教練角度、數字管理和戰術運用去分析比賽，揚棄球迷的主觀臆測和情感因素。

    足球俱樂部

　　歐國盃16強全部誕生，果然是強隊歸位，全數豪門都進入淘汰賽；但6大強隊，包括德國、西班牙、法國、葡萄牙和比利時，齊齊跌了上綫場場激戰；反而英格蘭和意大利有運，下綫只有他倆，雙方若8強相遇，只要過關，就有機會直入決賽。

 

　　小組賽第三輪結束前，大部分人覺得德國或者西班牙應該會選擇走線，避開對方，但事實證明，強隊底蘊，是不會為了踢得輕鬆就放水。

 

　　德國將會面對丹麥，後者雖然踢法硬朗，但有力量而欠技術，德國始終高一班，技術上格食格，應該晉級；除非梅斯亞拿不能出場，或者早段失波，否則難有意外。

 


德國領隊恩格士文以36歲327日成為歐國杯歷來最年輕的領隊，在萊比錫成功令他獲得拜仁垂青邀請執教，可惜難以駕馭巨型班；不過，國家隊又不一樣，作為為國而戰的球隊，個個齊心，恩格士文可以更好發揮。
（由作者提供相片）

 

　　至於西班牙對格魯吉亞，強弱懸殊，格魯吉能走到16強已經超額完成，難擋西班牙。焦點是看鬥牛軍團能否在8強對陣德國前大勝一場，振奮士氣。

 


西班牙小將耶馬以16歲338日之齡打破最年輕上陣球員紀錄。此子今屆在巴塞踢得非常出色，技術細膩，有速度又靈活，肯定是明日之星。
（由作者提供相片）

 

　　葡萄牙面對斯洛文尼亞，同樣沒有難度，以葡國今屆的中前場水準，斯洛文尼亞防線難以阻擋對方；反而要看葡萄牙會否先發制人，爭取早段奠定勝局，以讓主力休息，留待面對法國和比利時的勝方。

 


今屆葡萄牙球員創了兩個紀錄，一個是比比的歷來最年長出場球員，他41歲117天之齡還在賽場，不得不說實在厲害；至於C朗以6次登場歐國盃這個記錄，恐怕是後也難有來者去破了，而且以C朗的紀律性，7次登場都不無可能。
（由作者提供相片）

 

　　上線16強最大焦點是法國大戰比利時。實力上來說，法國每個位置上，除了對位球員不及迪布尼，理論上都較比利時優勝；而且經驗上、戰術變化上，甚至心態上，都叫比利時更佳，所以法國贏波是最合理的賽果。

 

　　但比利時的實力始終不能看輕，主力球員全部都是在5大聯賽效力，而且大部分都是正選，實力上不差，理論上不至於大敗。其實比利時多年來成績不好，種族問題一直是比利時頑症，所以影響了球隊的成績。

 


今屆神射手暫時屬於格魯吉亞的Mikautadze，是意料之外；最快入波則屬於阿爾巴尼亞的Bajrami，開賽23秒偶就入波，也創了歷來最快入球記錄。歐洲一體化，令球員更多機會踢高水平的賽事，這類以往被視為魚腩的球隊，將會逐漸進步。
（由作者提供相片）

 

　　上線激戰連場，下線海闊天空。

 

　　要數運氣好，不得不說英格蘭。

 

　　不敗晉級看似不錯，但實際上3場攻入兩球，攻力疲弱，難寄厚望；但好運氣的是，16強對手只是斯洛伐克，如無意外，英格蘭可以再進一級。

 

　　英格蘭過關之後，需要面對意大利或瑞士的勝方。意大利和瑞士這個組合同樣是一場五五波，兩隊實力相差不遠。

 

　　意大利作為老牌勁旅，確實不能小看；開鑼前已經講過，今屆歐洲賽有多隊意大利球隊殺入最後階段，證明意大利今屆有實力一搏，雖然小組賽未算突出，但不要忘記4年前同樣不被看好，最終取得冠軍，證明他們實力還是相當的。

 

　　瑞士今屆平平穩穩，但愈平穩愈有黑馬味道；球員實力平均，三線都是當打之年，意大利未必穩勝，即使要對英格蘭都不是輸蝕，不過，經驗上始終略差，所以要過關就要靠運氣。

 

　　另外兩個組合，奧地利對土耳其，是個有趣的二線隊伍對碰，雙方半斤八兩，應該頗有睇頭，以球隊隊形來說，奧地利略高一籌；荷蘭面對羅馬尼亞，看似荷蘭稍高，但羅馬尼亞今屆踢得不俗。荷蘭沒有能夠改寫戰局的球星，來到淘汰賽階段較為輸蝕，爆冷並非沒有機會。

 

　　8強隊伍應該離不開強隊，至於4強，暫時心水仍是葡萄牙和英格蘭較為穩膽，德國是主辦身份，應該有利，但西班牙也同樣有力衝擊，荷蘭的一邊就看看運氣了。看來決賽好可能是英葡之爭。

 


原本預期仍有一番作為的克羅地亞，黯然出局，但老將摩迪以38歲289日之齡成為最年長的入波球員。他在今年賽季完結後表示希望繼續作戰，無論球會或者國家隊都希望延續球員生涯，相反，在皇馬的最佳拍檔卻奧斯就選擇急流勇退，今屆歐國盃後離開國家隊，球會生涯也開始另闢路徑。
（由作者提供相片）

 

 

 

 

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