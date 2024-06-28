71優惠 ︳ 七一回歸商場優惠懶人包！朗豪坊71折買餐飲券！奧海城、荃新天地泊車即送$100現金券、新城市廣場免費泊車增至4小時

各位打工仔終於等到假期喇！隨著七一回歸日，大家將迎來3日連假！香港各大商場推出多項消費優惠，包括大派現金券、免費泊車，以及購物折扣等，大家留港消費有著數！即睇各大商場優惠詳情！

七一優惠2024 ︳ 1. 朗豪坊：71折買現金券、買滿$800即送最多$2,500現金回贈！

適逢七一回歸日，朗豪坊推出71折優惠購買$100餐飲電子現金券，是次優惠為網上限定，大家只要在7月1日上午10時起入朗豪坊APP即可搶購！而現金券有效期長達2個月，暑假一家大細外出用餐都用到！

（圖片來源：朗豪坊）

另外，由即日起至9月1日，只要於朗豪坊消費滿$800（最多累積5張即日消費單據，包括最少1張餐飲消費），即可獲朗豪坊總值$200的電子券禮包1套。消費滿$1,500或以上，即可獲朗豪坊電子券禮包2套（總值$400）。如其中1張即日消費單據由禮品或玩具參與商戶發出，可額外獲贈$50電子優惠券，即總值$250或$450。

（圖片來源：朗豪坊）

朗豪坊悠悠夏日消費賞

推廣日期：即日起至9月1日

換領時間：上午11時至晚上11時

換領地點：朗豪坊4樓顧客服務中心

電子券禮包組合：

消費滿$800（最多累積5張即日消費單據，包括最少1張餐飲消費），即可獲朗豪坊總值$200的電子券禮包1套（$50電子現金券x1＋$50電子優惠券x3）

消費滿$1,500或以上，即可獲朗豪坊電子券禮包2套（總值$400）（$50電子現金券x2＋$50電子優惠券x6）

如其中1張即日消費單據由禮品或玩具參與商戶發出，可額外獲贈$50電子優惠券

下一頁：信和集團商場：駕駛人士無消費都送$100現金券！