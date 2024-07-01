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01/07/2024

放榜前夕談死亡之卷

#港是港非 #中學文憑試 #教育 #中文科 #DSE #範文 #放榜 #政情 #香港經濟發展
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  • 李慕飛

    李慕飛

    李慕飛，資深政策研究及傳媒工作者，曾近距離觀察政府施政，用心研究政策得與失。

    但凡香港事，無論是與非，事事關心。

    港是港非

    本欄每周一更新

　　還有約半個月時間，2024年中學文憑試(HKDSE)就會放榜，被視為死亡之卷的中文科，將成為今年其中一個關注點，因為中文科有新改制，考卷由「四變二」，保留卷一「閱讀能力」和卷二「寫作能力」，取消卷三「聆聽及綜合能力考核」及卷四「說話能力」，不再將考外語的模式用於中文科，社會關注新制能否提升考生的成績。筆者認為，香港學生中文能力江河日下，已是不爭事實，無論如何改變考試模式，只是自欺欺人，不等如提升了學生的中文能力。
　
　　中文科被視為死亡之卷，大概自於2012年引入DSE時，當時開始大學入學門檻要求中文科達到3級或以上，高於2級的達標（及格）水平，所以當時不少學生視為畏途，有不少家長為此而安排子女到外國讀中學，據聞確實有部分考生因為中文科不達3級門檻，即使其他科成績優秀，亦不獲大學取錄，對於擅長數理、語文較弱的男生，尤為不利，死亡之卷確實有其道理。事實上，2012年第一屆DSE中文科考生，只有50%考獲3級或以上，其後成績提升，去年已有59.1%達到門檻。政府認為，達到門檻的考生是大學學額兩倍，足證死亡之卷並不屬實。

 

大學入學門檻要求DSE中文科達3級或以上，令不少考生對這科有恐懼。(AP)

　
　　為了提升中文科水平，政府在2018年重新加入文言範文，表面當然希望考生透過學習文言文，以鞏固語文根基，但原來有「更巧妙的副作用」。有資深的中文科老師告訴筆者，範文於2007年取消，目的是減少背誦壓力，希望學生透過日常學習逐步提升語文水平，換言之不能「臨急抱佛腳」，學生考試前沒有溫習方向，而死亡之卷的其中一項指控，就是因為中文科考試前「無得溫」。
　
　　DSE引入文言範文後，佔閱讀卷分數達30%，對於水平較差的考生，只要肯努力，可以較有把握「攞多幾分」，而考試往往因為「多幾分」，就出現意想不到的變化！無巧不成話，自加入範文後，中文科考獲3級的比例有上升跡象，由2017年未引入前的56%，上升至2018及2019年的57.3%及58.1%，及後在59%及60%之間徘徊，但當然無證據證實成績上升與加入範文有關。
　
　　筆者認為，中文水平下降，除了因為在網絡的新世代中，學生愈來愈不喜歡閱讀，還因為中文地位仍遠遠比不上英文。環顧今日香港，政府、公營機構，以至大型商業機構，其管理層皆為精通英語的人士，他們的中文水平根本不重要。

 

現時香港政商界皆較著重英語，令學生往往忽略學習中文。（資料圖片）

　
　　要提升語文能力，需要長期努力，但短期亦有方法提升學生的成績，有朋友提出一條奇計，目前有大學對DSE考獲5級以上成績的科目加分，例如5級原本只當計分制的5分，但有大學計作5.5分，將5*計作7分，5**計作8.5分，以爭取好成績的學生，政府可以效法，「鼓勵」大學為中文科成績加分，由3級開始加分，學生為爭取較佳分數，一定更努力學習中文。這只是朋友忽發的奇想，筆者仍然認為，政府應該以打穩基礎的正規方法，去改善學生的中文水平。

 

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