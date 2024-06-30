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30/06/2024

拜登是否退選，要看兩位女人

#陶冬天下 #美國大選 #拜登 #特朗普 #電視辯論 #通脹 #消費 #美國 #經濟 #聯儲局
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　上周，政治事件壓倒經濟數據、央行政策，成為市場的焦點。美國現任總統拜登在與共和黨候選人特朗普的電視辯論中，表現得吃力、遲鈍，第二天左派大本營《紐約時報》就發表編輯部文章，要求拜登退選。歐洲領導人選舉中，馮德萊恩等親北約人士佔據歐盟關鍵位置，預示著歐洲政策繼續倒向美國。伊朗大選中無人取得過半數選票，一周後再戰。
　
　　經濟數據上，美國5月核心PCE通脹按月僅微升0.08%，為2020年以來最溫和，表明物價進一步受到控制，同時個人消費仍有0.3%的增長。市場在軟著陸主題下交易，美國國債波動不大，全球股市個別發展。美元對多數貨幣走強，對日圓更突破了160關口，上次見到這個匯率是1986年。
　
　　美國民主黨候選人拜登和共和黨候選人特朗普，進行了第一場電視辯論，拜登在場上顯得遲鈍、恍惚，不時出現失憶、失態和言不達意等症狀，不少主流媒體用「災難性」來形容他的表現。《外交政策》網站甚至稱這場辯論為民主黨災難的開端。

 

拜登在首場電視辯論的表現，被不少主流媒體形容是災難。(AP)

　
　　電視辯論對大選結果影響幾何？2000年小布殊與戈爾辯論，戈爾取勝但輸掉了選舉。2012年奧巴馬舌辯羅姆尼，羅姆尼贏得民調但輸掉了選舉。2016年克林頓Vs特朗普，克林頓盤面佔優但輸掉了選舉。但是也有反例，1960年在美國的第一次電視直播辯論中，甘迺迪沉著冷靜，尼克遜緊張得大汗淋漓、面色蒼白，將年輕的甘迺迪送進了白宮。
　
　　筆者認為本次辯論帶來甘迺迪Vs尼克遜場景的機會較大，選民擔心的不是失語，而是拜登健康難以領導國家4年。當然，距離11月大選還有很長時間，有兩個多月準備第二場電視辯論，拜登距離蓋棺定論還很遠。為甚麼一次表現不佳，就給民主黨及左派陣營帶來如此大的恐慌？第一，如果拜登輸掉，左翼陣營擔心特朗普顛覆傳統價值；第二，拜登的副總統賀錦麗證明在選民中缺乏支持，也沒有展現出強大的執政能力，不堪總統大任。
　
　　拜登已經發話，要繼續為大選而戰：「當你被擊倒，你會再站起來。」他的戰友、前總統奧巴馬也發推文：「不理想的辯論時常發生⋯⋯昨晚不改變甚麼。」但是從現在主流媒體、民主黨大佬和捐款大戶的言論看，奧巴馬過去所做的協調工作並未成功，內部分歧被這次辯論顯性化了。
　
　　民主黨在8月19至22日召開提名大會，如果黨內可以取得共識，在此之前改變總統候選人提名並非難事。如果拜登退出，現任副總統賀錦麗、加州州長紐森、賓州州長夏皮羅和密歇根州州長惠特默可能成為替代人選。中文自媒體傳前第一夫人米歇爾．奧巴馬出選，筆者認為機會不大，她沒有多少民選經驗，在黨內也根基不深。
　
　　此時討論拜登退選為時過早，應該靜待兩位民主黨大佬的表態，前總統奧巴馬和加州州長紐森在背後運作後拿出的態度，對民主黨的取態乃至拜登的決定有很大的影響。另外兩位女人一旦出手，拜登也得就範。第一位是賀錦麗，如果她退選，拜登競選就孤木難支了。另一位是太太吉爾．拜登，目睹丈夫所承受的艱辛、羞辱和健康磨難，她的幾句話或許舉足輕重。
　
　　美國5月核心PCE通脹按月上漲了0.1%，PCE通脹0.0%，按年兩者皆為2.6%。在經歷了今年前幾個月的物價意外反彈之後，美國聯儲局最關注的通脹指數看來重回下行軌道。同時，美國首季個人消費按年增加了1.5%，比去年第四季的3.3%降幅超過一半，但是數字更像是回歸正常。
　
　　這是一組好的數字，通脹回落，消費溫和增長，美國經濟處在軟著陸的狀況。由於通脹再次出現受控跡象，市場對9月減息的預期又略超出了50:50的機會，資金預期今年可能減息兩次兩碼。
　
　　這組數據無疑是好的，增強了軟著陸的信心，但這只是一個月的數據點，仍需要進一步觀察。更重要的是，服務通脹背後連著漲工資，必須在勞工市場上展現出釜底抽薪的證據，聯儲局才敢對回到通脹目標具有足夠的信心。此時此刻，只能說加息的機會減少了，減息的機會還需要觀察更多的數據。
　
　　本欄目不斷強調，以現在的經濟態勢看，美國經濟處在軟著陸甚至不著陸的情況，數據本身並不足以帶來早日減息。聯儲局GDPNow模型目前指向2.7%的增長速度，迫使聯儲局走上減息、減碼回收流動性，恐怕還是需要為龐大的財政赤字和高企的國債成本助力，恐怕還是需要管理商業地產領域的風險，恐怕還是需要顧及二手樓成交暴跌的困局。
　
　　本周焦點較多：1）美國非農就業數據，預料新增就業218K，再呈強勢，工資增長是關鍵；2）FOMC 6月會議紀要，一窺當時場景，不過其實最新數據已經沒有一個月前那麼強勁了；3）歐元區通脹，預計HICP繼續滑落，年內跌到2%以下；4）英國議會選舉，預料工黨取得壓倒性勝利；5）法國進行兩輪議會選舉，預計極端右翼RN大幅領先，左翼聯盟NFP第二，法國可能出現組閣困局；6）伊朗進行第二輪總統選舉，改革派和強硬派再度PK。中國PMI數字和日本短觀也需要留意。

  
本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

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