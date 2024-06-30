拜登是否退選，要看兩位女人

上周，政治事件壓倒經濟數據、央行政策，成為市場的焦點。美國現任總統拜登在與共和黨候選人特朗普的電視辯論中，表現得吃力、遲鈍，第二天左派大本營《紐約時報》就發表編輯部文章，要求拜登退選。歐洲領導人選舉中，馮德萊恩等親北約人士佔據歐盟關鍵位置，預示著歐洲政策繼續倒向美國。伊朗大選中無人取得過半數選票，一周後再戰。



經濟數據上，美國5月核心PCE通脹按月僅微升0.08%，為2020年以來最溫和，表明物價進一步受到控制，同時個人消費仍有0.3%的增長。市場在軟著陸主題下交易，美國國債波動不大，全球股市個別發展。美元對多數貨幣走強，對日圓更突破了160關口，上次見到這個匯率是1986年。



美國民主黨候選人拜登和共和黨候選人特朗普，進行了第一場電視辯論，拜登在場上顯得遲鈍、恍惚，不時出現失憶、失態和言不達意等症狀，不少主流媒體用「災難性」來形容他的表現。《外交政策》網站甚至稱這場辯論為民主黨災難的開端。

拜登在首場電視辯論的表現，被不少主流媒體形容是災難。(AP)



電視辯論對大選結果影響幾何？2000年小布殊與戈爾辯論，戈爾取勝但輸掉了選舉。2012年奧巴馬舌辯羅姆尼，羅姆尼贏得民調但輸掉了選舉。2016年克林頓Vs特朗普，克林頓盤面佔優但輸掉了選舉。但是也有反例，1960年在美國的第一次電視直播辯論中，甘迺迪沉著冷靜，尼克遜緊張得大汗淋漓、面色蒼白，將年輕的甘迺迪送進了白宮。



筆者認為本次辯論帶來甘迺迪Vs尼克遜場景的機會較大，選民擔心的不是失語，而是拜登健康難以領導國家4年。當然，距離11月大選還有很長時間，有兩個多月準備第二場電視辯論，拜登距離蓋棺定論還很遠。為甚麼一次表現不佳，就給民主黨及左派陣營帶來如此大的恐慌？第一，如果拜登輸掉，左翼陣營擔心特朗普顛覆傳統價值；第二，拜登的副總統賀錦麗證明在選民中缺乏支持，也沒有展現出強大的執政能力，不堪總統大任。



拜登已經發話，要繼續為大選而戰：「當你被擊倒，你會再站起來。」他的戰友、前總統奧巴馬也發推文：「不理想的辯論時常發生⋯⋯昨晚不改變甚麼。」但是從現在主流媒體、民主黨大佬和捐款大戶的言論看，奧巴馬過去所做的協調工作並未成功，內部分歧被這次辯論顯性化了。



民主黨在8月19至22日召開提名大會，如果黨內可以取得共識，在此之前改變總統候選人提名並非難事。如果拜登退出，現任副總統賀錦麗、加州州長紐森、賓州州長夏皮羅和密歇根州州長惠特默可能成為替代人選。中文自媒體傳前第一夫人米歇爾．奧巴馬出選，筆者認為機會不大，她沒有多少民選經驗，在黨內也根基不深。



此時討論拜登退選為時過早，應該靜待兩位民主黨大佬的表態，前總統奧巴馬和加州州長紐森在背後運作後拿出的態度，對民主黨的取態乃至拜登的決定有很大的影響。另外兩位女人一旦出手，拜登也得就範。第一位是賀錦麗，如果她退選，拜登競選就孤木難支了。另一位是太太吉爾．拜登，目睹丈夫所承受的艱辛、羞辱和健康磨難，她的幾句話或許舉足輕重。



美國5月核心PCE通脹按月上漲了0.1%，PCE通脹0.0%，按年兩者皆為2.6%。在經歷了今年前幾個月的物價意外反彈之後，美國聯儲局最關注的通脹指數看來重回下行軌道。同時，美國首季個人消費按年增加了1.5%，比去年第四季的3.3%降幅超過一半，但是數字更像是回歸正常。



這是一組好的數字，通脹回落，消費溫和增長，美國經濟處在軟著陸的狀況。由於通脹再次出現受控跡象，市場對9月減息的預期又略超出了50:50的機會，資金預期今年可能減息兩次兩碼。



這組數據無疑是好的，增強了軟著陸的信心，但這只是一個月的數據點，仍需要進一步觀察。更重要的是，服務通脹背後連著漲工資，必須在勞工市場上展現出釜底抽薪的證據，聯儲局才敢對回到通脹目標具有足夠的信心。此時此刻，只能說加息的機會減少了，減息的機會還需要觀察更多的數據。



本欄目不斷強調，以現在的經濟態勢看，美國經濟處在軟著陸甚至不著陸的情況，數據本身並不足以帶來早日減息。聯儲局GDPNow模型目前指向2.7%的增長速度，迫使聯儲局走上減息、減碼回收流動性，恐怕還是需要為龐大的財政赤字和高企的國債成本助力，恐怕還是需要管理商業地產領域的風險，恐怕還是需要顧及二手樓成交暴跌的困局。



本周焦點較多：1）美國非農就業數據，預料新增就業218K，再呈強勢，工資增長是關鍵；2）FOMC 6月會議紀要，一窺當時場景，不過其實最新數據已經沒有一個月前那麼強勁了；3）歐元區通脹，預計HICP繼續滑落，年內跌到2%以下；4）英國議會選舉，預料工黨取得壓倒性勝利；5）法國進行兩輪議會選舉，預計極端右翼RN大幅領先，左翼聯盟NFP第二，法國可能出現組閣困局；6）伊朗進行第二輪總統選舉，改革派和強硬派再度PK。中國PMI數字和日本短觀也需要留意。



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