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02/07/2024

下半年的熱門板塊

#缸邊隨筆 #中國經濟 #聚焦神州 #財金大勢
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　　昨日（1日）文章介紹了2024年上半年的十大熱門板塊，附圖的板塊之所以熱了，是因為阿爺政策使然。簡單說，就是食了阿爺的政策水，三中全會將召開，只要會議決定了上半年阿爺發展政策無大變動時，即是上半年的熱門板塊，可以在下半年續熱下去。

 

 

　　這10個熱門板塊中，因中港市場有異，有些是香港股民買不到的，但仍值得香港投資者久不久給予「遠程關注」，因為阿爺始終想多些有實力的中國國企、央企、民企跑出去，吸金去擴展。政策是死的，人是活的，發展資金是靈的（有吸引力的），故死的政策是可以鬆綁的。

 

國內辦事，看紅綠燈

 

　　我國內的舅父教我，在國內辦事，要依紅綠燈規則，綠燈開時要大步過；亮了黃燈要急步過；紅燈時，不要死站等燈轉，要繞路過。不要以為繞路過是要犯法違規，用行人天橋便可以啦，只不過是要費些力，如必要到對面路，怎能死牯牯等運到？

 

　　《財聯社》對上半年這十大熱門板塊之所以熱，作了些分析。筆者則執其口水尾，對這些板塊下半年會否續熱，及如何買賣作些亂估。

 

1. 低空經濟

 

　　「低空經濟毫無疑問是今年上半年最為火爆的主題概念。自全國兩會將低空經濟寫入政府工作報告以來，各省市地方政府密集出台相關政策，搶抓低空經濟的發展機遇期，快速推動相關產業鏈的深度融合與協同發展，加速低空經濟產業落地。據《國家立體交通網絡規劃綱要》資料預測，到2035年中國低空經濟的產業規模將達6萬億元，年複合增速達7.6%。」

 

　　香港製造業弱雞，是沒有太多的低空經濟股，但考慮到會飛的東西，離不開電子、電池、半導體、芯片等等，故在港買得到的軟件股如中國軟件國際(00354)、比亞迪電子(00285)、ASMPT(00522)、高偉電子(01415)、中芯國際(00981)、德昌電機(00179)等等，都可留意。

 

2. 銀行

 

　　「若僅從單日漲幅的角度來統計，銀行板塊較易被市場所忽視，但事實上銀行股是上半年板塊效應最好的方向之一，整體漲幅近20%。究其緣由，2024年權益市場波動較大，投資者風險偏好走低，資金尋求確定性更強的收益。銀行股較高的股息率以及極低的估值，成為資金的優選，疊加市場防禦需求上升，助推了整個銀行板塊的市場表現。」

 

　　「而從盈利端而言，地產政策優化，一攬子化債推進，利好銀行利潤表修復，行業風險預期改善，有助於對估值形成支撐。此外，據興業證券資料統計，銀行板塊正是當前被動基金持倉佔比最高的板塊之一，成為顯著受益於被動基金擴容的方向。從個股上來看（為免讀者混淆，A股編號不予標示），南京銀行、成都銀行、常熟銀行漲幅靠前，半年漲幅超30%，而萬億巨頭農業銀行的漲幅同樣超25%，而工商銀行也剛剛創下了年內新高，A股＋H股的總市值也超越貴州茅台。」

 

　　筆者將李強定性為金融總理（原因見以前文），故銀行以其低估值及高息，應可在下半年仍有上升空間。

 

3. 電力

 

　　「電力板塊同樣也在上半年表現不俗。在指數環境整體偏於弱勢的背景下，走出了獨立的趨勢性行情。並且領漲的個股大多是大市值權重，其中標桿性個股長江電力漲幅超20%，目前總市值逾7000億，而中國廣核、國電電力、國投電力、中國核電等這些千億市值的A股，同樣於今年上半年漲超30%。」

 

　　未來經濟要大量用電，新能源汽車要電，AI更要大大大量用電，在未來5至10年，無電萬萬不能，故電力股一回調便應買，可作為3至5年的壓倉貨。

 

4. 中特估

 

　　「在行情偏冷的上半年，兼具『行業龍頭＋大市值＋低估值＋高股息』特徵的中特估板塊A股，成為市場資金最為熱衷的避風港：中國海油上半年上漲57.37%，刷新歷史新高；中國銀行上半年上漲15.79%，刷新歷史新高；中國移動上半年上漲10.49%，刷新歷史新高；除此之外，中遠海控、中國廣核、中國石油、中國核電、中國神華上半年漲幅均超過40%。」

 

　　買股要買龍頭股，買A股要買有政策支持股，買股要買相對高息股，這即是中特估，講完。
　
5. Sora概念

 

　　「今年2月Sora概念橫空出世，所謂Sora是一個由OpenAl開發的文本控制視頻生成模型，能夠根據使用者輸入的文本，指令生成長達60秒的高清流暢視頻。分析人士表示，Sora模型的推出，將推動傳媒行業，特別是短視頻領域的內容創作變革，可能帶來短視頻產能的迅速增長。同時，它也有望賦能其他領域，如影視/動畫、行銷教育、遊戲等，通過提高內容生產效率、創新內容形式和增強使用者體驗，促進相關行業的發展。此外，Sora對算力需求的增加，將帶動上游算力基礎設施的需求增長，為相關硬體和軟體公司帶來投資機會。」

 

　　美國的NVIDIA(NVDA)創造了美股奇蹟，亦將會促使一眾的中國AI股可創奇蹟，原因是美國不許NVIDIA開拓中國市場，這將迫使阿爺會大力資助中國AI公司去自力更生，中國將會出現「M」VIDIA，無咗個「N」便「M」唄，百度(09888)、美圖(01357)也可沾邊，還有些現未露頭角的公司，在今年下半年至明年中，可以突圍而出，要留意。

 

　　限於篇幅，六至十的板塊，明日（3日）續。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

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